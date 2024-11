Fausse alerte à la pollution maritime entre Taha’a et Huahine

Après le signalement d’une nappe de suspecte par un navire de commerce naviguant aux Raromatai, les autorités ont lancé une procédure d’urgence pour éviter l’arrivée d’hydrocarbures sur les côtes. Des recherches ont également été lancées pour identifier un navire qui aurait pu dégager. Les analyses ont finalement révélé que la nappe était composée de résidus « d’origine tellurique ». En clair des déchets végétaux non polluants.

De longues trainées irisées à la surface de l’eau. C’est ce qui a attiré l’attention d’un navire de commerce qui naviguait jeudi au large de Taha’a et Huahine. En milieu d’après-midi, son capitaine signale au JRCC ce qu’il suspecte être une pollution en mer, et un hélicoptère Dauphin est immédiatement engagé pour aller faire des constats aériens sur place. « Les pilotes des forces armées en Polynésie française sont habilités et formés à constater les pollutions », précise le Haut-commissariat, qui envoie aussi sur zone un navire de la brigade territoriale de gendarmerie de Taha’a.

L’urgence est alors d’anticiper la dérive de cette nappe, éventuellement composée d’hydrocarbures vers les récifs et les côtes des îles alentours. Des prévisions sont dressées par le JRCC, les procédures anti-pollution sont préparées, les autorités municipales sont prévenues. Dans le même temps, le centre de coordination lance une recherche de tous les navires qui auraient pu être à l’origine de cette nappe, par un dégazage sauvage notamment.

La bonne nouvelle viendra finalement de l’hélicoptère Dauphin : la nappe observée par le navire de commerce était composée « de résidus d’origine tellurique ». En clair des déchets végétaux, probablement partis en mer lors des dernières pluies, et ne revêtant pas de risque de pollution.