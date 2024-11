900 millions de francs d’aide fiscale pour le Dory 2

Le gouvernement a validé une défiscalisation et des réductions d’impôts correspondant à plus de 40% du prix de ce cargo mixte d’une capacité de 950 tonnes et 140 passagers, dont le groupe Degage a déjà lancé la construction. Il doit remplacé d’ici 2026 le Dory 1 âgé de 47 ans, dans la desserte des Tuamotu de le l’Ouest.

Lire aussi : Quatre nouveaux navires interîles d’ici 2026

Après la licence obtenue en 2020 et prorogée en mai dernier, la défiscalisation n’était qu’une formalité. Encore fallait-il la valider pour le groupe Degage – la branche conservée par Eugène Degage – et sa filiale Agnieray & Cie qui a commandé aux chantiers Austal – qui ont construit toute la ligne des Aremiti – un « ropax ». Ce navire de 70 mètres, capable d’accueillir des véhicules, des marchandises, mais qui accueille aussi des cabines et des équipements pour les passagers, c’est le Dory 2. Un remplaçant pour le vénérable premier du nom, qui 47 ans après sa mise à l’eau approvisionne toujours, du haut de ses « petits » 46 mètres de long, les Tuamotu de l’Ouest. Ahe, Makatea, Manihi, Rangiroa, Tikehau… Des îles qui auront donc le droit à une meilleure desserte à l’horizon 2026 grâce à ce cargo mixte de 950 tonnes de capacité et 140 passagers.

Son prix : 2,2 milliards de francs, auxquels le gouvernement a donc décidé, après avis de la commission de l’assemblée, de participer à hauteur de 875 millions sous forme de crédit d’impôt. S’ajoutent 7,5 millions de francs de réduction d’impôt sur les sociétés, et 29 millions de francs de réduction de droits d’imports. Des aides qui correspondent à celles accordées aux autres armateurs de goélettes interîles, que le pousse a renouveler leur flotte vieillissante depuis 2018, avec des aides, mais aussi des menaces d’extinction des licences pour les cargos les plus anciens. Après le Hava’i l’année passée, le groupe Martin et sa SNP attendent ainsi un Hawaiki Nui II et un Nukuhau II pour les prochaines années ; le groupe Moarii a reçu son Vaitere 2 d’occasion et fait construire un Vaitere 1 neuf ; la ligne des Australes attend pour 2026 le Na hiro e pae, remplaçant du Tuhaa Pae IV, qui sera redéployé ailleurs au fenua, ainsi que l’Aranoa, petit frère de l’Aranui ; plus récemment, le Taporo XI de la CFMT a reçu une licence d’exploitation.

Le groupe Degage, lui, devra retirer le Dory de l’exploitation dès l’arrivée du nouveau bateau. L’équipage de 13 marins sera conservé et même renforcé de 6 autres. À noter qu’un Dory 2 avait déjà été en service sur cette même ligne. Le navire avait pris feu en 2002 au large de Makatea, sans faire de victime : 28 marins et passagers avaient alors pu être secourus.