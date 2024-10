Un nouveau Taporo en projet pour les Raromatai

La CFMT, qui exploite déjà les Taporo VI, VIII et IX, et qui reste propriétaire du Taporo VII à quai depuis son double accident, a obtenu une licence pour une nouvelle goélette interîles. Le Taporo XI, d’une longueur de 80 mètres et d’une capacité de 2 100 tonnes, doit d’après cette autorisation sortir des chantier en octobre 2028.

Bientôt un petit nouveau dans la fratrie des Taporo ? C’est en tout cas ce que suggère cette licence d’exploitation accordée le 17 octobre par le Pays à la Compagnie française maritime de Tahiti. Cette CFMT est un des plus gros armateurs de goélettes du fenua, mais, à l’heure où le gouvernement pousse au renouvellement de la flotte interîles, ses bateaux sont régulièrement pointés du doigt pour leur âge. 43 ans et des poussières pour le Taporo VIII, le plus jeune de ces cargos rouges, un peu plus pour les Taporo VI et IX, respectivement construits en 1977 et 1976. Le Taporo VII, sorti des chantiers en 1978, avait pris un sérieux coup de vieux en mars 2022 quand il avait été quasiment coulé, dans le port de Papeete, par une voie d’eau, puis un mois plus tard par un incendie. L’épave occupe depuis une place à quai malgré les injonction du Port et de la justice pour mettre fin à cet « état d’abandon ».

S’agit-il de remplacer ce cargo ? En tout cas le XI – la direction du CFMT n’a pas souhaité commenté ni cette nouvelle licence, ni les choix de numérotation – est destiné, comme le Taporo VI et feu le Taporo VII, à la desserte des Raromatai. Huahine, Raiatea, Taha’a, Bora Bora… Le navire de 2100 t onnes de charge totale, 1 730 tonnes de fret, 12 passagers et une vingtaine de conteneurs frigorifiques doit effectuer a minima 96 rotations par an. Avec ses 80 mètres de long il approchera des dimensions du Taporo IX, mais avec une coque plus large (17 mètres). L’arrêté publié par le Pays est un premier pas pour l’obtention d’une défiscalisation locale. Reste pour la CFMT à confirmer le chantier : le nouveau cargo doit théoriquement être lancé en octobre 2028 pour une entrée en exploitation entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2029.

À noter que les autres navires de l’armateur ont obtenu des renouvellements de licence très courtes : deux ans, à compter de janvier 2024 pour le VI, un an à partir de la même date pour le IX. Celle du Taporo VIII a été renouvelée en 2018 pour 10 ans, mais il est soumis aux mêmes règles édictées par le Pays et son administration : plus de renouvellement de licence sans projet de commande d’un nouveau bateau pour les goélettes vieilles de plus de 30 ans. La licence du Taporo VII a été abrogée en octobre 2023.