Femmes et fonctionnaires d’État : l’hommage du haut-commissariat

En ce 8 mars le Haut-commissariat a mis à l’honneur plusieurs des femmes qui travaillent pour l’État en Polynésie française. Café-débat à l’université, exposition photo dans le hall du bâtiment de l’avenue Pouvanaa a Oopa, l’occasion de montrer, grâce à ce coup de projecteur, la place qu’occupent les femmes d’ici et d’ailleurs dans l’administration d’État.

Elles sont colonelle, commandante de police, greffière en chef, inspectrice des douanes, agente au centre d’expertise, commissaire principale, capitaine pénitentiaire, adjudante. Ces huit fonctionnaires de l’État ont été mises à l’honneur en cette journée du 8 mars dédié à la lutte pour les droits des femmes, dans le hall du Haut-commissariat où leurs portraits sont exposés jusqu’à la fin du mois.

On peut ainsi découvrir les parcours de la commandante de police Vaitiare Dupont, qui a débuté sa carrière dans la Police nationale en 2004 et est aujourd’hui adjointe au chef du service territorial de la police aux frontières ; de Julia Ebb, chargée du recueil des demandes de cartes d’identité et passeports après plus de 25 ans au sein de la gendarmerie en métropole ; de Dona Germain, greffière en chef du tribunal administratif ; de Amy Hauata, capitaine pénitentiaire au centre de détention de Tatutu ; de Pascal Llamas Tarahu, inspectrice régionale des douanes qui elle aussi a fait une partie de sa carrière en métropole ; de Chloé L., directrice administrative et financière du RSMA ; de la colonelle Cécile Macarez qui a débuté en 2003 en tant que lieutenant sapeur-pompier et dirige la protection civile en Polynésie française ; et de Émélie W., adjudante de gendarmerie et seule femme de la brigade motorisée depuis son retour au fenua après sept ans dans l’Hexagone.

Plus tôt dans la matinée, un « café-débat » était organisé à l’UPF, sur l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Y participaient, outre Chloé L. et Cécile Macarez, la directrice de cabinet du haut-commissaire, Émilia Havez, la procureure de la République Solène Belaouar, la présidente du tribunal de première instance Laure Camus, la directrice de la réglementation et des affaires juridiques du Haut-commissariat, Corinne Cury, la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse Liliane Valois, et l’adjointe à la cheffe de mission de la stratégie et de l’évaluation

Cette manifestation, en présence de Justine Bénin, coordinatrice interministérielle contre les violences faites aux femmes en Outre-mer, s’inscrit dans le cadre de « Toutes et tous égaux », le plan d’action interministériel visant à concrétiser l’égalité hommes-femmes sur le plan professionnel, économique et social.

Avec communiqué