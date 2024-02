Festival des Stars de la Magie : « être demandés jusqu’à Tahiti, c’est une consécration »

À trois jours de leur « première » au Grand Théâtre, les sept artistes du Festival des Stars de la Magie ont fait un détour par le Taaone, ce mardi, pour un show privé aux enfants et parents du service pédiatrie. Place maintenant à la préparation minutieuse des cinq représentations de ce weekend, qui promettent des « grandes illusions », de l’émotion, du mystère et des « surprises » spécialement conçues pour Tahiti… Quelques places sont encore disponibles pour les représentations de vendredi.

Des lunettes qui lévitent, un porte monnaie qui part en flamme, un ballon qui semble peser des tonnes, ou une carte imaginaire qui soudainement prend forme… « C’est du close-up, mais ça fait déjà un petit avant-goût », rigole Caroline Marx. Comme les six autres artistes réunis au sein du Festival des Stars de la Magie, elle s’est prêtée au jeu de la démonstration, ce mardi, devant la presse ou, plus tard, devant les enfants du service pédiatrique du CHPF. Malgré le débarquement tardif, lundi soir à l’aéroport, les sourires sont éclatants, et l’énergie, communicative. « On a tous des carrières différentes, mais on se connait bien, reprend la surprenante illusionniste, « touche féminine » du festival. Il y a un côté famille, bande d’amis ».

Et qu’importe si les membres de la famille ont chacun amassé les prix de magie, ont des centaines de représentations au compteur et sont invitées, seuls ou à plusieurs, dans les plus beaux galas. Les premiers mots, à l’arrivée au fenua, sont tout de même allés au public, pour « un grand merci ». Car malgré l’expérience, difficile de ne pas être ravi – pour ne pas dire flatté – quand on voit à quel vitesse le Grand théâtre s’est rempli pour accueillir le Festival à partir de vendredi. Les billets des deux, puis trois premières représentations organisées par SA Productions se sont vendues en quelques semaines. La quatrième, rajoutée fin janvier, affichait quasi-complet quelques jours après sa programmation. Et il reste désormais moins d’une centaine de tickets pour la cinquième séance, prévue ce vendredi à 17 heures. 4000 spectateurs, au total, se laisseront donc envoûter, ce weekend. « On a tous beaucoup voyagé avec nos numéros, on a fait beaucoup de salles, en France ou ailleurs, explique Jimmy Delp, alias The Orange Magician. Mais être aussi demandé, jusqu’ici, jusqu’à Tahiti, c’est vraiment une consécration ».

Des secrets et des surprises « imaginées pour Tahiti »

Un sentiment partagé par l’Égyptien Kimo, l’homme toupie, et par Pablo Canovas, jeune prodige espagnol de la magie, qui en anglais, promettent des têtes qui tournent et des yeux ébahis. Ou par François Pierce, ancien médaillé des championnats de France de Magie, qui avant de faire voyager le public de la Maison de la Culture, a montré la diversité de son talent au Taaone. Mais la consécration, elle est surtout pour Nicolas Del Pozo, salué par tous pour avoir réuni cette bande éclectique, qui manie aussi bien l’illusion que la comédie, les manipulations que la poésie, la magie « théâtrale » que les tours acrobatiques.

C’est lui qui a imaginé ce festival, officiellement salué comme « le plus beau de France » en 2019. C’est lui aussi qui a voulu l’exporter en Polynésie, qu’il fréquente depuis plusieurs années en tant qu’artiste attitré de certaines croisières du Paul Gauguin. Il n’a pas eu de mal à trouver des volontaires parmi la « famille » d’artistes du Festival, qui s’est agrandie d’année en année – « la crème » a été retenue pour venir à Tahiti -, à mesure que l’évènement, né et toujours attaché à sa ville natale de Pamiers, a gagné en notoriété. Pas question, pourtant, d’arriver avec le même show qu’en métropole. « Chaque artiste a des numéros rodés, mais le spectacle en soi, le tableau d’ouverture, le final, il a été imaginé, créé, pour Tahiti, reprend le chef d’orchestre. Il y aura des surprises tout au long de la soirée, mais je garde le secret, un magicien ne les révèle jamais ! Tout ce que je peux dire, c’est que vous allez en prendre plein les yeux : la Polynésie est magique, on a le monde de la magie qui est là, on va faire rencontrer les deux ».

« Grandes illusions » et grosse préparation

Une rencontre qui a demandé des moyens. Lundi soir, 28 malles de magiciens se sont ajoutées au matériel déjà ramené sur place ces dernières semaines. À l’intérieur, des accessoire, bien sûr, des costumes, beaucoup d’objets et de mécanismes que les artistes veulent garder secrets, et même du matériel destiné à donner vie à de « grandes illusions ». Pas question de tout dévoilé, mais les organisateurs parlent de spectateur volant au dessus de la scène et d’assistantes découpées en deux en public. « On peut être vraiment fier d’avoir réussi à faire venir tout ça ici, reprend Nicolas Del Pozo. C’est une première, et c’est grâce à nos partenaires », dont notamment Radio1 et Tiare FM, mais aussi Air Tahiti Nui.

Du grand spectacle, donc, qui demande de grande préparations. Ce mardi, les répétitions avaient commencé à l’hôtel pour les magiciens, qui seront lancés, sur scène, par l’animateur et producteur de télévision français David Lantin. Elles s’exporteront dès mercredi au Grand théâtre, où les artistes et techniciens feront attention à chaque détail, chaque éclairage, chaque jeu de son ou de lumière… « Ça ne parait pas grand chose, mais ça fait une énorme différence sur l’émotion qu’on peut faire passer, sur l’effet que le numéro va donner », explique Jérôme Murat, dont la « Statue à deux têtes », a déjà trouvé son public du Lido à Hollywood en passant par le Palais de l’Elysée, sous l’ère Chirac. Bref, encore beaucoup de travail avant la « première » de vendredi. « Mais il faut bien avouer qu’on est content de répéter les pieds dans l’eau, au soleil, dans un endroit comme ça, reconnait Jimmy Delp, qui s’apprête à jouer pour la première fois devant son père, qui vit depuis de longues années à Tahiti. Je peux vous dire qu’on prépare ça avec grand plaisir, et qu’on va donner le meilleur pour ce weekend ».

Et pour en profiter, il reste des billets pour la représentation de vendredi 17 heures, et quelques sièges pour celle de vendredi 19h30, ainsi que samedi 14 heures, 16 heures et 19h30, sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à l’accueil de vos radios à Fare Ute.