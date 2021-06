Fête de l’Autonomie 2021 : concerts, artisanat et lancement du festival Tahiti ti’a mai

Plusieurs rendez-vous sont à noter pour les festivités du 29 juin qui commenceront à 16h30 dans les jardins de Paofai et continueront sur To’ata avec l’ouverture du festival Tahiti ti’a mai.

Le gouvernement donne rendez-vous à la population à 16h30 dans les jardins de Paofai pour célébrer la fête de l’autonomie du 29 juin. En l’absence du président Édouard Fritch, qui sera en déplacement à Paris pour les tables rondes du nucléaire, c’est le vice-président de la Polynésie française, Tearii Alpha, qui mènera la cérémonie officielle devant la stèle de l’Autonomie. A l’issue, la population pourra profiter de concerts sur trois scènes différentes : Tahiti d’antan sur la pelouse centrale des jardins de Paofai, Rod Danny’s et Koru sur la place Tu-Marama et Allbus Tahiti place Vaiete, de 18h à 21h.

Les autorités, elles, se rendront sur To’ata pour ouvrir le festival Tahiti Ti’a Mai avec le village des artisans sur l’esplanade basse de To’ata. Dix stands seront installés avec une vingtaine d’exposants, qui proposeront de la bijouterie, du tifaifai, des vêtements, de la vannerie, le travail du bois, de la vanille, ou encore de la nacre. Les artisans seront présents chaque soir de spectacle. Puis à 18h, une cérémonie marquera l’ouverture du festival et la célébration des 140 ans d’existence du Heiva. Un hommage sera rendu à l’ensemble des acteurs du Heiva i Tahiti : ceux du sport traditionnel, de l’artisanat, de l’art oratoire, de la musique, des chants et des danses. Toutes ces expressions et toutes ces communautés seront mobilisées.

Les six soirées du festival Tahiti ti’a mai se dérouleront les jeudis, vendredis et samedis, du 1er au 10 juillet. Les programmes de ces soirées sont disponibles sur les sites www.heiva.org et www.maisondelaculture.pf. Les consignes sanitaires en vigueur seront appliquées.

