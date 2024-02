Feu vert pour le troisième supermarché pour le groupe Brasserie

Après avoir pris le contrôle de l’Hyper U de Pirae et du Happy Market de Faa’a, le groupe dirigé par Jean-Pierre Fourcade a été autorisé par l’APC à prendre le contrôle du Happy Market de Paea.

Et de trois, et bientôt quatre supermarchés pour le groupe Brasserie de Tahiti, qui, l’année dernière encore, n’avait pas de pied dans le grande distribution. En décembre, et après une longue procédure le navire amiral du groupe Martin était autorisé – sous condition – par l’Autorité polynésienne de la concurrence à prendre le contrôle exclusif de l’Hyper U de Pirae, seul hypermarché n’appartenant pas au groupe Wane, et de l’Happy Market de Faa’a. Le rachat de l’enseigne sœur de Paea, située au PK19 et appartenant aux mêmes actionnaires, avec des participations différentes, avait alors déjà été négocié. L’APC a été notifiée de cette troisième transaction en début d’année et vient de l’autoriser.

La Brasserie devrait donc rapidement disposer de trois supermarchés cumulant 6500 mètres carrés de surface de vente entre Pirae et Paea, devenant donc un acteur important de la grande distribution dans la zone urbaine. D’après les projections réalisées l’année dernière par l’APC, le groupe Wane devrait tout de même conserver entre 55 et 75% du marché sur la zone urbaine. Il a en outre été autorisé à ouvrir un nouveau champion à Paea, en concurrence direct avec ce Happy Market Paea. La Brasserie a aussi un projet dans ses tiroirs : un Happy Market déjà validé par l’APC qui doit être construit au PK4,5 à Teavaro. Une autre zone à forte concurrence : un magasin Auchan a aussi été autorisé près des quais de Vaiare.