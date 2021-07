Fin de compétition au Dean’s Blue Hole pour Denis Grosmaire

Le Polynésien Denis Grosmaire n’est pas parvenu à atteindre son objectif de 110m en immersion libre, lors de la Vertical Blue aux Bahamas. Le mois dernier lors de sa préparation à la compétition, l’apnéiste de Moorea avait atteint la barre mythique des 100 mètres.

« Merci à tout le staff pour la sympathie, merci à tous les amis apnéistes pour les bons moments passés avec vous » : c’est par des remerciements publiés sur Facebook que l’apnéiste a indiqué ne pas avoir réussi à atteindre son objectif de 110m en compétition. Denis Grosmaire justifie sa contre-performance par un coup de fatigue « J’ai expérimenté pour la première fois ce qu’on appelle « over training », ce gros coup de fatigue qui m’est arrivé juste avant la compétition car je m’entraine depuis mi mars en profondeur sans vraiment avec pris de longs temps de repos, et c’est là la leçon à tirer pour la suite ». « La fatigue a été cumulée depuis mars. Je n’avais donc plus le temps de me reposer et de récupérer avant le démarrage de la compète. A ce moment-là, tout était moyen ; sommeil, motivation, détente et donc performance », ajoute l’apnéiste. La déception reste grande pour le champion qui espérait se classer parmi les 15 premiers mondiaux…