Fin de l’obligation vaccinale pour le personnel des écoles

Le conseil des ministres a décidé de suspendre l’obligation vaccinale pour les personnels des établissements scolaires ce mercredi 9 mars.

Lire aussi : L’obligation vaccinale réduite aux personnels de la santé et de l’éducation.

Le conseil des ministres a décidé de suspendre l’obligation vaccinale contre le Covid pour « les personnels des établissements scolaires ». Comme l’avait promis le président du Pays, c’est l’amélioration de la situation épidémique observée qui amène ces allègements. Après « les personnes exerçant au contact du public dans les services, établissements et organismes exerçant une mission de service public, les commerces et activités de prestation de service ainsi que les professionnels du tatouage, des soins esthétiques et du massage », au tour des enseignants d’être dispensés de l’obligation vaccinale. Mais celle-ci continue de s’appliquer aux professionnels de la santé et des autres structures en lien avec la jeunesse ou les personnes les plus fragiles face à la maladie.

Avec communiqué.