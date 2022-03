Le conservatoire et le Club Soroptimist s’associent dans un concert pour les femmes

Ori tahiti, chant lyrique et polyphonique ou variété : le CAPF donne un spectacle en collaboration avec le club Soroptimist de Tahiti le 18 mars à la mairie de Pirae. Ce 10e Concert de la femme servira à récolter des fonds pour les causes défendues par le club Soroptimist, et aussi pour les femmes d’Ukraine, via l’antenne polonaise du club.

Le Concert de la femme est organisé chaque année par le CAPF qui s’associe au club Soroptimist de Tahiti. C’est une occasion de soutenir les œuvres du cette association en faveur des femmes. Cette année, il s’agit de participer au financement des études de deux anciennes élèves du conservatoire, Leila Rifflart et Mahealani Amaru mais pas seulement.

Un programme très varié

En ouverture on retrouvera les élèves du conservatoire en Ori Tahiti. Puis Peterson Cowan et le cœur Fenua Voce, mené par Nathalie Villereynier, feront un récital de chant lyrique et de polyphonie. Enfin, c’est le duo Florent et Carole Atem qui clôturera le concert.

Une pensée et des dons pour l’Ukraine

Cette année, le club Soroptimist prévoit aussi de soutenir les femmes d’Ukraine grâce aux fonds récoltés lors du concert. « Au niveau du club on verse les fonds que l’on souhaite donner sur notre compte, explique Tita Morain la présidente du club, puis pour soutenir les femmes ukrainiennes, il y a plusieurs options et nous avons opté pour le club Soroptimist de Pologne à qui les fonds seront transféré directement ».

Pour ce 10e concert de la femme, les places sont au tarif unique de 2 000 francs, et elles sont à récupérer directement au CAPF, à Tipaerui. Il aura lieu dans la salle polyvalente de la mairie de Pirae et des places seront disponibles sur place à partir de 18 heures, pour un début de concert à 19h15. Pour tout renseignement, appeler au 40 50 14 14.