Finis les Tuamotu, Natitua met le cap sur les Marquises

Le président Edouard Fritch et son ministre de l’Aménagement du territoire, Jean-Christophe Bouissou, étaient présents, samedi, à Takaroa, dans l’archipel des Tuamotu, pour la cérémonie d’atterrage du câble Natitua. Il s’agissait du dernier atoll des Tuamotu raccordé par le câble sous-marin à fibre optique, avant les îles de Hiva Oa et Nuku Hiva aux Marquises.

Nouvelle cérémonie d’atterrage du câble Natitua ce week-end à Takaroa aux Tuamotu. Cérémonie particulière puisqu’il s’agissait du dernier atoll des Tuamotu raccordé au câble qui doit fournir une connexion Internet haut débit. En effet, Natitua a déjà touché Hao, Makemo, Fakarava, Arutua, Kaukura, Rangiroa et Manihi. Et il doit maintenant desservir les deux îles de Hiva Oa et Nuku Hiva aux Marquises.

Rappelons qu’aux Tuamotu, six autres atolls seront par la suite desservis par un réseau de faisceaux hertziens à partir des atolls raccordés au câble Natitua : Amanu, Faaite, Apataki, Tikehau, Ahe et Takapoto. Aux Marquises, les îles de Ua Pou, Ua Huka, Fatu Hiva et Tahuata seront desservies par le même procédé.

Dans un communiqué, la présidence a rappelé ce week-end qu’avec ce nouveau câble, ce sont 22 000 habitants de la Polynésie qui bénéficieront du haut débit pour Internet, mais aussi un hôpital, douze infirmeries et soixante établissements scolaires.