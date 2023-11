L’événement se déroulera dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles, du 22 au 25 novembre prochain. Il s’articulera autour d’une exposition-vente réunissant 58 artisans dont 10 étrangers qui auront la possibilité d’échanger entre eux. Les visiteurs pourront quant à eux découvrir l’artisanat sous tous ses aspects au travers de débats, de conférences, mais aussi d’ateliers d’initiation et de démonstration.

Un nouveau rendez-vous dédié aux artisans. Le Service de l’artisanat vient étoffer la liste de ses actions en faveur de ce secteur « en plein essor » avec le festival Firi a tau, traduit littéralement « tresser le lien entre les époques ». Le programme de cette toute première édition a été dévoilé lundi après-midi. Il s’agit de quatre jours d’exposition artisanale dans les jardins du musée, avec la participation de 58 artisans venant de Tahiti, des cinq archipels mais aussi dix étrangers arrivant de Nouvelle-Zélande, Hawaii, Rapa nui, Fidji ou encore de Wallis-et-Futuna. Une manière de « créer un pont » entre artisans des pays du Pacifique. « Une innovation » selon la ministre de la culture, Eliane Tevahitua qui voit cet événement comme « un partage d’expérience » avant même d’y voir les bénéfices commerciaux engendré pour les artisans.

Un partage de regards et de savoir-faire qui va s’articuler autour de cinq espaces : atelier-démonstration, tables rondes, mais aussi projections des documentaires du Fifo et enfin débats et conférences. Les visiteurs pourront apprendre, par exemple, à faire un pendentif en crayons d’oursin, ou un ras-de-cou en coquillages. Ils pourront aussi s’essayer à la gravure ou découvrir les formes de tressage du roseau des montagnes. Ils pourront également s’informer sur les origines du tifaifai et son évolution ou participer à la table ronde sur l’enseignement des savoir-faire artisanaux. Une mise à contribution du public qui vise à insuffler « une certaine dynamique » autour du secteur notamment en créant des vocations. « Si demain il y a davantage de Polynésiens qui se lancent dans l’artisanat… ça sera déjà formidable », confie Vaiana Giraud, directrice de l’artisanat. Le Pays souhaite enfin valoriser le travail artisanal en faisant « comprendre davantage pourquoi un objet d’artisanat traditionnel peut être cher ».

L’invitation est lancée et les visiteurs sont donc attendus nombreux au Musée de Tahiti et des îles, du 22 au 25 novembre prochain. À noter enfin que cette opération d’envergure régionale, financée par le Pays et l’Etat, a nécessité une enveloppe de presque 20 millions.