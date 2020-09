Flore Hani positive au Covid : « l’avenir de ma carrière est incertain »

L’athlète en MMA (arts martiaux mixtes) aurait dû combattre le 17 septembre contre Jennifer Chieng à Kansas City dans le cadre de l’Invicta Fighting Champions. Un combat qui malheureusement n’a pas eu lieu : Flore a été testée positive au Covid-19. Une situation « préoccupante » pour la sportive, sur le plan sportif et financier.

« En tant qu’athlète, j’ai fait mon boulot de A à Z (…) c’est donc difficile pour de ne pas pouvoir combattre », raconte la championne. Flore devait disputer, le 17 septembre, son quatrième combat professionnel en MMA, c’est sur les réseaux qu’elle a d’abord annoncé la triste nouvelle : « J’ai été retirée du combat à la suite d’un test positif au Covid-19 ». La Polynésienne s’entraine aux États-Unis depuis plusieurs mois où elle suit un entrainement intensif et difficile : « 7 à 8 semaines en camp d’entrainement, une diète draconienne (…) j’étais prête à combattre », confie la sportive de 33 ans.

« J’ai été testée positive, d’accord, mais je me sens bien ! »

« J’ai été testée positive alors que j’ai aucun symptôme (…) je me sens en pleine forme » explique l’athlète. « J’ai eu 2 tests nasaux qui ont été négatifs et c’est au cours d’un 4e test salivaire que j’ai été testée positive ». Un test qui par ailleurs n’a pas été initié par les organisateurs du combat mais par la commission athlétique de l’État du Missouri, où se situe Kansas City. Par ailleurs, la Tahitienne dénonce l’ampleur de la situation autour de la pandémie « On me dit que je suis positive, très bien mais je suis en pleine forme (…) D’un coté, on nous dit qu’il faut vivre avec le virus et de l’autre, on nous empêche de vivre et surtout de bosser ».

Les contrecoups du Covid

Le monde des sports de combat en général n’a pas été épargné par la pandémie de la covid-19. Depuis des mois, des galas et combats sont annulés ou repoussés. Mais chaque athlète n’en subira pas les contrecoups de la même façon. « Là il s’agit de ma carrière (…) chaque combat est important dans ce métier, c’est comme ça que je gagne ma vie », indique Flore Hani. Même si l’athlète est en contrat avec l’Invicta (L’Invicta Fighting Championships est une organisation américaine d’arts martiaux mixtes (MMA), accueillant uniquement des athlètes féminines), elle insiste sur l’incertitude de la situation « Je n’ai même pas la certitude qu’ils me programment sur un prochain événement » déplore la combattante.