La compagnie LATAM repousse son retour à Tahiti en mars 2021

La compagnie sud-américaine basée au Chili, a une nouvelle fois reporté son retour en Polynésie française, il ne se fera pas avant le 29 mars 2021 selon Air Journal. Un retour qui était initialement prévu le 4 janvier.

Le retour à la normale à l’aéroport de Papeete-Faa’a devra décidément encore attendre. Si les lignes vers et depuis l’hexagone d’Air Tahiti Nui, d’Air France et de la low cost French bee ont retrouvé de l’activité, les compagnies Aircalin, Air New Zealand, Hawaiian Airlines manquent encore à l’appel.

Le Boeing 787-9 de LATAM décollerait alors le lundi 29 mars 2021 de l’île de Pâques à 23h55 pour se poser le lendemain à 1h00 à Tahiti. L’avion repartirait le mardi à 3h00 de Tahiti pour Hanga Roa puis Santiago. Toujours au départ du Chili, le groupe latino-américain ne prévoit pas de repartir vers Auckland et Sydney avant le début janvier 2021, vers Sydney en direct avant la fin mars 2021, et vers Melbourne avant le début juillet 2021. Rappelons que la compagnie sud-américaine s’est déclarée en cessation de paiement à la fin du mois de mai dernier.

La fin du calvaire pour les Pascuans bloqués en Polynésie ?

Plus d’une vingtaine de résidents pascuans sont bloqués à Tahiti depuis la fermeture des frontières et l’arrêt de la compagnie Latam, à la suite de l’épidémie de Covid-19 en mars dernier. Certains étaient venus au fenua pour des raisons médicales, professionnelles ou familiales. Ils avaient lancé le mois dernier lançaient une cagnotte sur Leetchi pour pouvoir affréter un vol.