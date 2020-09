Le statut de la Polynésie expliqué en 162 pages

La 2e édition de l’ouvrage « Introduction à l’étude des institutions politiques et administratives de la Polynésie française » vient de paraître aux éditions Creaprint. Notre partenaire Outremers360° interroge l’un de ses auteurs, Raimana Lallemant-Moe.

Outremers360 : Pouvez-vous présenter brièvement votre livre et expliquez à qui il s’adresse ?

Raimana Lallemant-Moe : Ce livre de droit est un petit ouvrage synthétique (un « memento ») qui porte sur les institutions de la Polynésie française, leur fonctionnement et la répartition des compétences entre les différents acteurs présents. Il s’adresse en réalité à un public large, la nature synthétique et didactique du memento permettant une lecture plus facile – et moins effrayante – qu’un gros manuel de droit. Il comprend d’ailleurs de très nombreux schémas récapitulatifs qui permettent à tous de saisir les données principales de l’ouvrage.

Plus spécifiquement, il a été pensé par Alain Moyrand comme un outil, à la fois pour les étudiants en droit qui travaillent sur le sujet, mais aussi pour l’ensemble des candidats aux concours administratifs de la Polynésie française.

Qu’est-ce qui vous a poussé avec Alain Moyrand à écrire ce livre ?

Il s’agit d’une 2e édition d’un précédent memento écrit par Alain Moyrand. Ce dernier m’a proposé de participer à la mise à jour du manuscrit, sur la base des dernières modifications statutaires et notamment de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française.

Il faut savoir que les ouvrages juridiques sur la Polynésie française sont très peu nombreux, souvent dédié aux experts et parfois anciens. C’était une occasion de publier un ouvrage à jour et accessible à tous. C’est d’ailleurs ce qui a poussé à la publication papier du memento – à un prix relativement réduit (1000 F CFP / 8 euros) – pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir le lire, d’autant plus qu’il est aussi disponible gratuitement et en intégralité sur le site internet de l’éditeur.

Quel a été le processus d’écriture et de publication ?

Le projet a été piloté avec brio par Alain Moyrand et je suis très heureux d’avoir pu lui donner un petit coup de main sur ce memento. Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d’un fort soutien du Ministère de la modernisation de l’Administration, en charge de l’énergie et du numérique (qui vient de disparaître à la suite des modifications apportées au gouvernement de la Polynésie française au 17 septembre 2020) mais aussi de la part de l’Université de la Polynésie française, alors même que le Pays traverse une période difficile liée à la crise sanitaire. Je tiens aussi à remercier notre éditeur Creaprint qui a toujours été très réactif.

Où peut-on se procurer ce livre ?

Vous pouvez le lire ici : https://www.creaprint.pf/memento-introduction-a-letude-des-institutions-politiques-et-administratives-de-la-polynesie-francaise/. Il est aussi disponible physiquement à Tahiti chez Creaprint, à la librairie Klima et chez Office One (il sera certainement ultérieurement disponible dans d’autres lieux de vente).

Avec Outremers360°