Florent Chevalier meilleur pâtissier de Polynésie

Vendredi soir, Florent Chevalier a été sacré meilleur pâtissier de Polynésie à l’issue du concours organisé par le lycée hôtelier. Dix pâtissiers, cinq « espoirs » et cinq « professionnels » se sont affrontés durant deux jours pour satisfaire le jury et le parrain de l’édition, Cédric Grolet, meilleur pâtissier du monde.

Le concours de meilleur pâtissier de Polynésie s’est déroulé sur deux jours, jeudi et vendredi, au lycée hôtelier de Tahiti. Les épreuves ont été ouvertes par la catégorie « espoir », c’est-à-dire les élèves du lycée, avec 5 heures pour réaliser un croquembouche et un décor en sucre artistique. Vendredi place aux professionnels qui ont eu 6h30 pour réaliser quatre productions : un gâteau de voyage ananas- vanille de Tahiti, un entremet au chocolat blanc, un savarin à l’assiette et un dessert surprise. Dans le laboratoire du lycée hôtelier, l’ambiance était studieuse et les candidats concentrés. Il faut dire qu’ils évoluaient sous le regard du parrain de l’édition, le chef pâtissier du palace Le Meurice et meilleur chef pâtissier du monde, Cédric Grolet. Un parrain exigeant.

Pour autant, Cédric Grolet a repéré l’une des élèves qu’il espère faire venir au Meurice.

Une fois les productions terminées, le chef n’a fait que donner ses impressions au reste du jury, divisé en deux, qui ont du départager les candidats. D’un côté, le jury d’atelier de l’autre le jury de dégustation. Margaux Bouché de La Margoulette Gourmande tenait le rôle de juge d’atelier pour la première fois. La pâtissière a jugé sur la fabrication, la finition, l’hygiène et l’organisation.

Après 6h30 d’épreuves, et même pour des professionnels, la pression était difficile à tenir : manque de temps, production qui chute, décoration qui ne tient pas…Pour autant, l’expérience d’un concours est une bonne aventure qui rappelle les souvenirs des examens à passer comme l’explique l’une des candidates, Clémence Bailly, chef de partie pâtisserie au Four Seasons de Bora Bora. Parmi ses productions, la jeune femme a présenté un entremet représentant un lagon, une île et une perle.

Finalement le jury a désigné Florent Chevalier meilleur pâtissier de Polynésie dans la catégorie professionnelle. Du côté des élèves, c’est Manon Vaurs qui a convaincu le jury.