Baptisée Fariiraa manihini 2025, cette stratégie a vocation à s’appliquer dès l’année prochaine et pour les cinq ans à venir. Si le travail est déjà lancé depuis plusieurs mois, il s’agit de la construire « avec tous les Polynésiens », et tous les acteurs impliqués dans le tourisme. Hier, c’est le Cesec qui a été choisi pour être le premier interlocuteur.



Un tourisme « inclusif », « accepté par les population » et bénéfique « à toutes les îles »…. Voilà les promesses de Fariiraa manihini 2025, feuille de route qui doit prendre le pas, dès l’année prochaine, sur la stratégie de développement touristique 2015 – 2020. Le ministère du tourisme, et les divers organismes liés au secteur, ont lancé les travaux dès le début d’année. « Comme beaucoup d’autres projets, on a été stoppé par le confinement », explique Warren Dexter, consultant et médiateur du projet. Hier, il présentait la démarche devant le Conseil économique, social, environnemental et culturel, invité à faire remonter ses idées et propositions. Mais le Cesec ne sera pas le seul interlocuteur, loin de là, promet le médiateur.

Dans les semaines à venir, la cellule de coordination du projet doit multiplier les rendez-vous, en visioconférence avec les comités touristiques locaux, les associations ou les représentants des professionnels. Sans oublier, bien sûr les autorités municipales, dans chaque archipel. Un cycle de concertation qui sera complété par la mise en ligne, d’ici quelques jours, d’une plateforme en ligne dédiée à FM 2025. Comme le précise Warren Dexter, elle permettra d’accéder à des ressources et de la documentation et de « co-construire » des propositions, des projets, ou des orientations, qui se retrouveront dans le document final. Tous les Polynésiens pourront participer, et les acteurs du tourisme, de l’environnement, ou du développement économique y sont particulièrement encouragés. Objectif : mettre en application la nouvelle stratégie dès l’année prochaine.

Comme le précise le médiateur, la stratégie touristique pourrait bien être, de fait une « stratégie de relance ». L’occasion d’assurer la reprise économique dans le secteur « sur des bases de développement durable ».