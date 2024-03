Fonction publique : la CSTP-FO mène la réflexion… et prépare la mobilisation

Le syndicat de Patrick Galenon organise ce vendredi des « Assises de la fonction publique du Pays » pour faire le point sur les dysfonctionnements des administrations et les doléances de leurs agents. Au programme, des ateliers sectoriels, des réflexions sur les conditions de travail ou le pouvoir d’achat, et des échanges avec des élus et dirigeants. La journée pourrait aussi alimenter un cahier de revendications : à un mois et demi d’élections cruciales dans la fonction publique, la CSTP-FO se dit prête à se mobiliser largement contre l’immobilisme gouvernemental et pour la défense des services publics.

Grande discussions syndicales, ce vendredi au complexe de l’OPT de Pirae. La CSTP-FO réunit ses adhérents de l’administration et des établissements territoriaux pour des « Assises de la fonction publique du Pays ». Le rassemblement, organisé autour d’ateliers sectoriels et de prise de parole d’invités, dont celle du ministre de la Santé ou de la directrice de la DSFE, va se tenir dans un contexte social en pleine tension. Et pas seulement à cause de l’approche des élections de CAP (commissions administratives paritaires, où siègent les représentants du personnel de l’administration), organisées début mai, et au cours de laquelle Force Ouvrière remet en jeu son titre de premier syndicat du secteur public et du Pays. Le contexte, c’est surtout celui d’une grogne de plus en plus audible des fonctionnaires devant les « dysfonctionnements » de leur administration. « Il y a des problèmes dans beaucoup de services, et nous avons besoin d’une bonne stratégie pour que les agents soient mieux protégés, puissent mieux travailler », explique Patrick Galenon, qui cite en premier lieu les administrations de la santé, du social ou de l’équipement.

« Perte de confiance » envers les dirigeants

Le secrétaire général parle d’une « perte de confiance » des fonctionnaires vis-à-vis de leurs cadres et ministres, d’administrations qui « perdent pied » par manque de cap, d’un « problème de gouvernance »… Et de fortes inquiétudes sur le moyens alloués aux services publics. La probable annulation de la réforme fiscale de décembre – même si elle pourrait être revotée dès le milieu du mois d’avril -, le manque de visibilité sur les grandes réformes prévues par le gouvernement, le renoncement à plusieurs grands chantiers ou les accrocs répétés entre l’exécutif et l’assemblée, « inquiètent beaucoup » les fonctionnaires du Pays. « Si le budget du Pays n’est pas bien cerné, ou pour des vices de formes ou des vices de fond on a des retards, ça a un impact général sur les 7 000 agents publics, sans compter ceux des établissements de la Polynésie française », ajoute le responsable syndical.

Patrick Galenon avait déjà sonné la fin de la trêve avec le gouvernement Brotherson voilà un mois, expliquant « ne plus comprendre » la politique du gouvernement, et dénonçant un immobilisme et même un « mépris » de l’exécutif pour les fonctionnaires. Le patron de la CSTP-FO demandait alors à ses adhérents – du public comme du privé – de se « tenir prêts » pour une éventuelle mobilisation. Un mot d’ordre qui reste plus que jamais d’actualité. « Si nous ne réagissons pas, il y aura des impacts sur l’ensemble de la population », lance le syndicaliste.

Le programme du gouvernement « piétine »

Des discussions ont bien eu lieu avec le gouvernement, notamment sur la très polémique circulaire sur le contrôle de la masse salariale du Pays, mais les engagements ne sont pas là. « On attend encore, il y a eu quelques petites actions au coup par coup. Par rapport à la circulaire, par exemple, on essaie de nous rassurer en nous disant qu’il y aura des ajustements pour les services de la DSFE ou de la Santé, mais ça c’est ce qu’on nous dit. Nous on voudrait une politique ou des politiques publiques bien précises dans chacun de ces secteurs, explique-t-il. Ils vont me répondre qu’ils ont un programme à appliquer. Et bien pour l’instant, le programme, il piétine »

Si le programme de ces assises invite à l’échange et à la réflexion – sur le secteur de la santé, la biosécurité, l’agriculture, les infirmiers itinérants, les CHSCT, le pouvoir d’achat et le point d’indice ou encore les conditions de travail dans le secteur de la culture -, les travaux sont donc aussi préparatoires à une mobilisation. Et pourraient inspirer des revendications qui seraient adressés aux autorités dans les semaines à venir.