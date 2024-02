Coup de gel sur la fonction publique territoriale

Dans une circulaire publiée lundi, le président Moetai Brotherson demande à tous les ministères et leurs administrations de maitriser voire réduire leur masse salariale. Gel des embauches d’agents non-titulaires, gel des postes libérés après un départ en retraite, suppression des postes d’Anfa vacants, contrôle minutieux des dépenses de personnel par le ministère de la Fonction publique… Seulement un début, puisque le gouvernement a lancé une étude globale sur l’organisation de l’administration qui doit aboutir à une « restructuration et un redimensionnement » rapide.

C’est une circulaire qui fait frémir autant qu’elle interroge dans les rangs de l’administration. Datée du 19 février et signée par Moetai Brotherson, elle traite de la « Maîtrise de la masse salariale et de la nécessité d’une gestion rigoureuse des recrutements d’agents non titulaires ». Une rigueur justifiée par l’engagements pris par le Tavini, puis par son nouvel exécutif, à « encadrer de manière stricte les dépenses de fonctionnement de notre administration, à gérer les fonds publics sans gaspillage, et à fiscaliser avec justesse et à réduire les dépenses ». Et c’est visiblement dans la masse salariale du Pays que l’exécutif, qui chiffre à 5607 postes les effectifs de son administration, pour un coût de près de 35 milliards de francs en 2024, veut aller chercher ces réductions. Sans toutefois préciser comment maintenir le niveau de service public avec moins de moyens.

Aucun « dégel » sans validation de la DGRH et de la ministre

Première cible, les agents non-titulaire dont les règles de recrutement sont longuement rappelées dans la circulaire. Le recours à ces agents « doit revêtir un caractère exceptionnel et dérogatoire » insiste Moetai Brotherson, il doit être motivé par un besoin réel indispensable », et conditionné au fait que le recours à un prestataire externe ne serait pas plus intéressant. Mais le président et sa ministre de la fonction publique veulent aller plus loin, en ordonnant à la DGRH de geler tous les postes vacants de 2016 à 2023 « hormis les postes essentiels dûment identifiés par les ministres avant le 1er mars ». Soit dans les 8 prochains jours. Les recrutements déjà lancés ne sont pas concernés, et il sera possible de faire « dégeler » un poste… Mais uniquement après « analyse approfondie » de la DGRH et validation du ministère de la Fonction publique. Vannina Crolas pourra donc mettre son veto à toute embauche non-titulaire.

Les recrutements « hors postes », utiles, par exemple, pour des remplacements temporaires, sont aussi concernés par ces restrictions : seuls seront possibles ceux qui sont déjà prévus au budget. Et pas question de compter sur des dotations supplémentaires cette année : elles ne seront pas accordées, en dehors des 150 millions de francs répartis entre les ministères. Les portefeuilles de l’Agriculture, de la Santé ou des Finances héritent ainsi d’une maigre rallonge de 29 millions, la présidence de 8,5 millions… le ministère de la Fonction Publique montre l’exemple, en se privant de dotation.

Non-remplacement, par principe, des départs à la retraite

La circulaire pose d’autres pistes de rigueur, par exemple en créant un comité de pilotage interministériel et des points mensuels pour chaque ministère sur le suivi du budget de masse salariale. Ou en poussant les agents non titulaires à prendre leurs congés plutôt qu’à les faire indemniser. Surtout, le Pays, et « jusqu’à instructions contraires » gèle tous les postes libérés après un départ en retraite – sauf pour les emplois relatifs à la sécurité des personnes et des biens. Le mouvement devrait même être accéléré par la fin des « prolongations d’activités » pour les agents en fin de carrière, là aussi hors exceptions déjà prévues par la loi. Quant aux postes ANFA – les agents non-fonctionnaires de l’administration – ils seront désormais tout bonnement supprimés « dès leur vacance ».

Inquiétude jusqu’aux directeurs d’administration

Le texte ne chiffre pas les réductions d’effectifs ni les économies qui sont espérées dans les années à venir. Mais la ministre de la Fonction publique Vannina Crolas a déjà fixé le cap depuis de longs mois : l’objectif est de réduire à terme de 10% les coûts de fonctionnement du Pays. Raison pour laquelle la circulaire évoque la « refonte du régime indemnitaire », qui doit notamment s’attaquer aux Indemnités pour sujétions spéciales (ISS). Des plans déjà dénoncés chez les syndicats, notamment par CSTP-FO, puisqu’ils ne sont pour l’instant pas accompagnés de solutions pour maintenir l’attractivité de la fonction publique, déjà chancelante.

Certains chefs d’administration ne cachent pas non plus leur malaise. Comme le notait La Dépêche de Tahiti il y a quelques jours, le directeur de la Santé Philippe Biarez s’est dit « profondément préoccupé » par cette circulaire sur la maîtrise de la masse salariale avant même sa signature, confiant dans un courrier son « inquiétude pour le service de santé et pour la population ». Ce qui n’empêche pas le gouvernement d’avancer dans ces projets. Une étude de l’organisation de l’administration a été lancée et doit aboutir à un « redimensionnement et une restructuration » globale, qui doivent être engagés « rapidement ».