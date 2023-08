Football : un attaquant de l’équipe de France mis en examen pour viol

Le footballeur de l’AS Monaco Wissam Ben Yedder, international français, est mis en examen pour « viol, tentative de viol et agression sexuelle » pour des faits remontant à début juillet sur la Côte d’Azur, indique le parquet de Nice. Le joueur est placé sous contrôle judiciaire et a dû s’acquitter d’une caution de 107,5 millions de francs. Les précisions de notre partenaire Europe 1.

L’attaquant français de l’AS Monaco Wissam Ben Yedder a été inculpé pour « viol, tentative de viol et agression sexuelle » pour des faits remontant à début juillet sur la Côte d’Azur, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Nice. Une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’international (19 sélections) de 32 ans, placé sous contrôle judiciaire et qui a dû « s’acquitter d’une caution de 900.000 euros (107,5 millions de Francs) », a précisé à l’AFP le parquet de Nice, confirmant une information initiale du quotidien Nice Matin.

Le frère de Ben Yedder également mis en examen

Le frère cadet de Wissam Ben Yedder, également poursuivi dans cette affaire, a également été mis en examen des mêmes chefs d’accusation. La police judiciaire de Nice est chargée de l’enquête. Selon une source proche du dossier, les victimes présumées sont deux jeunes femmes majeures de nationalité française qui ne sont pas originaires de la région niçoise.

Les faits se seraient déroulés le 10 juillet lors d’une soirée passée sur la commune de Beausoleil dans les Alpes-Maritimes, qui jouxte Monaco, lors de laquelle les frères Ben Yedder leur auraient « imposé des actes sexuels », selon France Info.

Une première condamnation en Espagne pour fraude fiscale

Ben Yedder, qui aura 33 ans samedi, a fait ses débuts dans le football professionnel à Toulouse avant de rejoindre le club espagnol du FC Séville en 2016, où il a confirmé son potentiel. De retour en France en 2019, sous les couleurs de l’AS Monaco, il compte 19 sélections en équipe de France, pour laquelle il a inscrit trois buts. Sa dernière sélection avec les Bleus remonte à juin 2022.

En avril dernier, il a été condamné par le tribunal de Séville (sud de l’Espagne) à six mois de prison avec sursis et à une amende de 16 millions de francs pour fraude fiscale. Wissam Ben Yedder était présent vendredi à l’entraînement de l’AS Monaco, au centre de performance de la Turbie, a constaté un journaliste de l’AFP. Le club de la Principauté se déplace dimanche à Clermont, dans le cadre de la 1re journée de la saison de L1.