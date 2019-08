Francis Stein démissionne de son poste de directeur des archives

Le chef du service du patrimoine archivistique et audiovisuel, Francis Stein, a démissionné de son poste le 3 juillet dernier. Quelques jours seulement après avoir été mis en examen pour « meurtre » dans l’affaire JPK.

L’arrêté de fin de fonctions de Francis Stein en tant que chef du service du patrimoine archivistique et audiovisuel est sorti au JOPF le 6 août dernier. Francis Stein avait le 03 juillet dernier envoyé sa lettre de démission à son ministre de tutelle. Contacté, l’intéressé n’a pas souhaité répondre à nos questions. Il nous a juste assuré qu’il s’exprimera quand il aura tous les éléments en main et ce en présence de son avocat en septembre prochain. Le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu affirme que cette démission était « déjà prévue. Il (NDLR Francis Stein) est venu pour remettre un peu d’ordre sur le plan administratif au service du patrimoine archivistique et audiovisuel ». Le ministre de la Culture a aussi indiqué qu’un appel à candidature va être lancé pour ce poste, car des compétences juridiques sont nécessaires pour assumer les fonctions de chef de ce service.

Une démission au lendemain de l’affaire JPK

Le jeudi 27 juin dernier, Francis Stein et Miri Tatarata avaient été mis en examen pour « meurtre » dans l’affaire JPK, par le juge d’instruction qui les avait convoqués juste après leur garde à vue. Ils avaient d’ailleurs passé une bonne partie de cette soirée au tribunal. Ils en étaient ressortis libres vers 1 heure du matin, mais placés sous contrôle judiciaire.

Le mercredi 3 juillet, Francis Stein posait sa démission en tant que chef de service du patrimoine archivistique et audiovisuel.

Selon nos sources, Francis Stein préfère se concentrer à son affaire judiciaire afin de mieux se défendre. Il a d’ailleurs réintégré le service de la culture à Punaauia.

