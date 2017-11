French Blue, AF, ATN : le comparatif d’Aviation Geeks

Véritable référence dans le secteur aérien en Polynésie, Aviation Geeks Tahiti a publié dimanche un comparatif fourni et détaillé des prestations bientôt offertes par French Blue avec celles proposées par Air Tahiti Nui et Air France. La conclusion du spécialiste : « French Blue soutiendra la comparaison ».

Aviation Geeks Tahiti (AG) a publié dimanche sur sa page Facebook un comparatif détaillé des offres de la future compagnie French Blue pour la Polynésie française, avec celles proposées par Air France et Air Tahiti Nui. Prix, confort, prestations à bord, taille et espacement des sièges… « Voler Low cost ne veut pas forcément dire voler moins confortablement », prévient le spécialiste.

Comparer la gamme Smart, pas la Basic

Sur les tarifs d’abord, AG explique que la gamme minimale Basic (siège, écran personnel, bagage cabine 12kg) « sera certainement très peu vendue à Tahiti (…). Peut-être quelques cas particuliers entre Tahiti et San Francisco ». L’équivalent chez Air New Zealand est, selon AG, peu vendue. Le tarif Smart (siège, bagage cabine 12kg, bagage soute 23kg, écran personnel et divertissements, repas en vol, kit confort avec masque et écouteurs, couverture) « correspond beaucoup plus donc davantage à la typologie de voyage entre Tahiti et San Francisco-Paris ». Mais AG de préciser qu’il faudra bien que le passager « détermine les services supplémentaires (payants) qu’il souhaite éventuellement, afin de calculer le tarif de la prestation qui lui correspond, et pouvoir faire des comparatifs avec Air Tahiti Nui et Air France ».

Le bémol, la largeur des sièges éco

Selon AG, l’Airbus A350-900 XWB de French Blue « malgré ce que l’on a pu entendre localement, n’a rien à envier au Boeing 787 en terme de confort global pour le passager ». Le « point faible » de French Blue se situerai néanmoins sur l’aménagement de cabine de 10 sièges de front, avec des sièges de 41,5 cm de largeur contre 43,2 cm dans les futures cabines d’Air France et Air Tahiti Nui. En revanche, l’espacement entre les rangées, « l’espace disponible pour les jambes », est de 81,5 cm sur French Blue, contre autant voire un peu moins sur les deux autres compagnies.

L’écran personnel est même comparé par AG. Il mesure 25 cm de diagonale pour French Blue, contre 22,5 cm pour ATN et Air France. Même si « un doute subsiste sur la taille des écrans choisis par ATN en éco pour ses 787 ». AG précise que French Blue annonce « une vingtaine de films », équivalent à l’offre actuelle d’ATN mais inférieure à celle d’Air France. French Blue proposera enfin des prises électriques et USB et un Wifi payant. « Des prestations identiques à ce que va proposer la concurrence très bientôt ».

Des sièges un peu moins espacés en premium

AG compare également la classe premium pour laquelle French Blue va proposer 7 sièges de front de 48 cm de large, comme pour Air France et bientôt Air Tahiti Nui. La différence se situe sur l’espacement des rangées : 92 cm chez French Blue, contre 96,5 cm chez Air France et Air Tahiti Nui. Le reste des prestations est assez identique sur les trois compagnies.

En conclusions, AG estime donc que les principales différences vont se situer sur la largeur des sièges éco et l’espacement des sièges premium, mais que « l’ensemble des prestations tiendra la comparaison ».

Le comparatif complet à retrouver sur la page d’Aviation Geeks Tahiti.