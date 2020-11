Reconfinement : Air France contraint de s’adapter

La compagnie aérienne Air France réduira son programme de vol entre la mi-novembre et le 6 décembre entre Paris et Papeete, conséquence directe du nouveau confinement dans l’hexagone face à la résurgence de la pandémie de la Covid-19.

Une baisse de l’offre de sièges, baisse du trafic… les conséquences logiques du reconfinement en métropole se font sentir. Air France annonce qu’elle adapte son programme de vols selon les nouvelles restrictions de voyage mises en place en France. Ainsi, entre la mi-novembre et le 6 décembre, la compagnie Air France réduira son programme de vols à une fréquence par semaine ses vols en provenance et à destination de Paris « compte tenu du maintien des restrictions d’entrée sur le territoire américain pour les clients en provenance de l’Union européenne et de l’évolution récente de la situation sanitaire », indique la compagnie aérienne hier dans un communiqué.

Les deux vols hebdomadaires sont maintenus via Vancouver jusqu’au 15 novembre, au départ de Paris à 10 h 10 mardi et samedi prochains et au départ de Papeete le mercredi 11 novembre et le dimanche 15 à 21 h 30. Pour la deuxième moitié de novembre et jusqu’au 6 décembre, seule la rotation du week-end sera conservée.

Dans son communiqué, la compagnie précise qu’à compter du 8 décembre et jusqu’à fin mars 2021, Air France rétablit son programme de vols avec escale à Vancouver, avec deux fréquences par semaine au départ de Paris à 10 h 10 les mardis et samedis et au départ de Papeete les mercredis et dimanches à 21 h 30.

Ce nouvel aménagement n’exclut toutefois pas de nouvelles modifications, rappelle la compagnie, notamment en raison de la potentielle réouverture des frontières américaines aux voyageurs résidant dans l’Union européenne. L’itinéraire Paris-Papeete (via Los Angeles) pourrait par conséquence ainsi reprendre.

Par ailleurs, Air France tient à rappeler les mesures d’entrée au fenua, imposées aux voyageurs : notamment présenter un test RT-PCR négatif datant maximum de trois jours avant le départ de Paris pour les passagers de plus de 6 ans. Le résultat devant être nécessairement négatif. La compagnie mentionne également l’obligation du port du masque chirurgical à bord et ce pendant toute la durée du vol.