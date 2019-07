Bientôt un Paris-Papeete via Vancouver avec Air France ?

C’est une annonce du très sérieux Air Journal, ce lundi 15 juillet. Air France a demandé et obtenu la possibilité de transiter par Vancouver pour relier Paris à Papeete. Mais la compagnie n’a fait aucune annonce d’ouverture de ligne pour l’instant.

L’Office des transports du Canada a délivré à Air France, le 10 juillet dernier, l’autorisation de lancer des vols entre sa base à Paris-CDG et Papeete-Faa’a via l’aéroport de Vancouver. L’OTC a délivré la licence le 10 juillet, une demande qui « respecte l’accord » signé en 1976 par la France et le Canada ; le service international régulier « doit être exploité suivant l’Accord et toutes ententes applicables conclues entre la Polynésie française et le Canada ». Il ne manquerait donc plus qu’un arrêté en conseil des ministres en Polynésie française pour approuver cette nouvelle route.

Air France n’a pas annoncé l’ouverture de cette nouvelle ligne pour l’instant. La longueur de ce vol ne serait supérieure au CDG-LAX-PPT que de 50 milles nautiques , indique Air Journal, Mais cette possibilité, réclamée depuis des années par de nombreux usagers de la ligne Paris-Papeete , serait une bonne nouvelle pour les passagers en transit. Car le Canada permet un transit sans passage par les services d’immigration et de douane, contrairement aux États-Unis où cette procédure oblige les compagnies aériennes à effectuer (et payer) des escales plus longues.

Air France partage ses codes avec WestJet au Canada.