Douze infirmiers spécialistes en réanimation sont arrivés au fenua

Douze personnels soignants de la réserve sanitaire de Santé publique France sont arrivés en Polynésie française, ce vendredi, dans le but de soutenir les services de réanimation du CHPF en cette période de pandémie.

Le Centre Hospitalier de Polynésie française (CHPF), en lien avec les autorités de l’Etat et du Pays, avait sollicité la solidarité nationale pour anticiper les besoins en personnels hospitaliers, dans le but de maintenir l’offre de soin et soutenir les services de réanimation. Ces 12 infirmiers, diplômés d’Etat et spécialisés en réanimation, vont ainsi apporter un appui aux soignants fortement mobilisés depuis le début de l’épidémie. Leur mission est prévue jusqu’au 28 novembre 2020, renouvelable en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.