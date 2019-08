Fréquentation touristique : hausse de 18,3% au premier semestre

L’Institut de la statistique de Polynésie française a communiqué les données relatives à la fréquentation hôtelière et à la fréquentation touristique du mois de juin 2019. Par rapport au premier semestre 2018, le nombre de visiteurs en Polynésie française a progressé de 18,3% pour s’établir à 144 803 visiteurs. Des chiffres particulièrement bons pour une période hors haute-saison.

Ceux-ci sont composés d’une part de 109 919 touristes (+13,9%) et de 34 884 excursionnistes (+34,8%). Sur le premier semestre, la fréquentation touristique est la plus importante depuis 2001 avec également la plus forte proportion d’excursionnistes jamais enregistrée sur un semestre. Tant les touristes en hébergements terrestres (85 610 touristes, soit +15,4%) que les croisiéristes en tête de ligne sur Papeete (24 309, soit +8,6%) participent ainsi à la progression des effectifs. Cette tendance de contribution positive de tous les segments en fonction du type d’hébergement, amorcée en 2018, n’avait pas été observée depuis 2007.

La tendance de la fréquentation touristique correspond également aux données communiquées par Aéroport de Tahiti, qui évalue la hausse pour le premier semestre à +12,5 % du nombre de passagers internationaux, ce qui représente plus de 37 000 passagers supplémentaires par rapport à la même période de 2018, soit la plus forte progression enregistrée depuis 2010 pour un premier semestre. Ces données brutes sont extrêmement positives et installent ainsi, depuis plus d’une année, une dynamique et des retombées en conséquence.

Les Américains représentent 43,3% des touristes, les métropolitains 25,7%

Les États-Unis sont l’un des marchés les plus dynamiques, avec une croissance record sur le semestre, affichant +29,1% de hausse par rapport au premier semestre 2018, et représentant à eux seuls 43,3% des touristes. Le marché des touristes métropolitains est en progression également, avec +25,7% (par rapport à 2018). Il représente 21,5% de parts de marché. Ainsi, à eux seuls, ces deux marchés représentent 64,7% des touristes venant en Polynésie française.

Les trois marchés suivants totalisent ensemble 11,1% de la fréquentation touristique totale. Il s’agit du Canada, du Japon et de l’Australie. En termes d’hébergement, pour ce premier semestre, la capacité en chambres recensées a très légèrement augmenté sur 6 mois (44 hôtels de tourisme international proposant 2655 chambres à fin décembre 2018, contre 45 établissements pour 2676 unités au 30 juin dernier). La progression du coefficient moyen de remplissage cumulée, de janvier à juin, permet de retrouver pratiquement le niveau record de 2017, à 64,8%. Pour mémoire, ce coefficient était de 58,5% en 2015, et affichait, selon l’ISPF, 23 points de moins en 2009.

Avec communiqué.