Trois jours pour s’offrir un voyage en Nouvelle-Zélande ou en Australie

La 13ème édition des journées du Tourisme de la compagnie Air New Zealand se déroulera vendredi, samedi et dimanche au centre Vaima.

Vendredi 30 et samedi 31 août, le Plazza Haute du Centre Vaima accueillera de 8 heures à 17 heures l’ensemble des partenaires néo-zélandais et australiens de la compagnie maori. Les retardataires pourront aussi trouver des offres spéciales le dimanche 1er septembre entre 8 heures et midi.

Tours opérateurs, voyagistes, spécialistes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande… Les voyageurs polynésiens auront l’embarras du choix pour s’offrir un voyage sur mesure au long pays du nuage blanc ou en terre aborigène. Air New Zealand proposera évidemment des offres promotionnelles.

Un stand d’information sera également installé pour répondre aux éventuelles questions des voyageurs sur la nouvelle autorisation électronique de voyage NZeTA et la redevance touristique international indispensable pour toute entrée ou transit en Nouvelle-Zélande à partir du 1er octobre prochain.