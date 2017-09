Front de mer sans voitures : une journée en demi-teinte

La nouvelle édition des Dimanches du centre-ville organisée à Papeete durant la semaine de la mobilité n’a pas eu le succès escompté. Le temps mitigé et la fin des vacances scolaires n’ont pas convaincu la population de profiter d’un front de mer sans voitures.

On est loin des affluences habituelles. Ce dimanche 24 septembre 2017, ils étaient moins nombreux que d’habitude à avoir chaussé leurs baskets pour s’approprier le Front de mer à pied, en vélo, avec un skateboard, une trottinette, des rollers… Pourtant, de 11 heures à 18 heures, tout le boulevard Pomare était fermé à la circulation, entraînant d’ailleurs en fin de matinée, quelques bouchons dans le centre-ville. Les activités gratuites comme les stands de maquillage, le marathon tamure ou encore les démonstrations de freestyle de BMX ou VTT n’ont pas suffi à attirer un large public et c’est de façon éparse qu’on pouvait croiser des promeneurs.

Pour le maire de Papeete, Michel Buillard, cette manifestation reste un bel événement qui fait toujours le bonheur des plus jeunes et démontre la volonté de Papeete d’être une ville sportive avec, ce jour-là, l’accueil en parallèle d’un triathlon, du côté de Paofai. Quant aux jeunes qui avaient fait le déplacement, ils étaient, en effet, plutôt satisfaits d’avoir un accès sécurisé à la route, comme le souligne Hawaiki, 14 ans, venue de Pirae en vélo avec les cousines de son quartier.

Cette édition s’inscrit dans la semaine européenne de la mobilité qui est relayée en Polynésie française par l’Ademe (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) avec pour thématique : « Bougez autrement, c’est bon pour vous et pour la planète ». Tout au long de la semaine, les établissements publics et privés et les associations étaient invités à réaliser des actions en faveur de l’écomobilité.