Le maire de Faa’a et son adjoint, Robert Maker se sont exprimés, ce jeudi, sur leur passage en garde à vue de mardi, menée dans le cadre de l’enquête sur les frais de défense de l’affaire Radio Tefana. Pour leur avocat Me Thibault Millet, rien ne justifiait une telle procédure, si ce n’est la « volonté de nuire » au Tavini en période électorale.

Une mesure de contrainte « illégale et inutile ». Lors d’une conférence de presse à la mairie de Faa’a, ce jeudi, Oscar Temaru et Robert Maker ont dénoncé, en compagnie de leur avocat Me Thibault Millet, la garde à vue qu’ils ont subi mardi. Pendant près de 7 heures, comme l’avait révélé Tahiti Infos, le tavana et son premier adjoint ont été questionnés, à la section de recherche de la gendarmerie, sur les frais de défense d’Oscar Temaru dans le cadre de l’affaire Radio Tefana. Le Conseil municipal de Faa’a, avait en effet, début 2019, voté une prise en charge ces frais – 11,6 millions de francs au total – au nom de la « protection fonctionnelle », dans cette affaire où le leader du Tavini est accusé de « prise illégale d’intérêt » pour avoir fait voter des subventions à la radio associative.

« Déstabiliser Oscar Temaru«

Comme le rappelle Me Millet, le procureur de Papeete avait déjà fait procéder à des auditions sur ce dossier. C’était avant qu’il soit transmis à la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris, compétente en matière de délinquance financière, et qui a ordonné cette garde à vue. « S’il y avait des zones d’ombre à éclaircir, je pourrais parfaitement comprendre mais les questions qui ont été posées à M. Temaru sont précisément les mêmes que celles qui avaient été déjà posées en 2020″, explique l’avocat, qui « ne voit pas comment interpréter autrement » cette garde à vue que « comme une volonté de nuire, de déstabiliser, de salir Oscar Temaru« .

Pour Me Millet, la stratégie de la justice est d’autant plus « incompréhensible » que la mairie de Faa’a a procédé à une consultation d’un juriste spécialisé et reconnu en matière de protection fonctionnelle, Me Bernard Cazin, sur ce cas d’espèce. « Il a expliqué que non seulement la mairie pouvait, mais avait l’obligation de fournir à M. Temaru cette protection », continue l’avocat qui a transmis début mai cette analyse à la procureure en charge de l’enquête et aux enquêteurs, « sans réponse de leur part ».

« En pleine campagne »

Robert Maker, qui dénonce lui une volonté de « décrédibiliser » une mairie de Faa’a « irréprochable », rappelle que l’octroi de la protection fonctionnelle avait été discuté en commission des finances, adoptée en Conseil municipal en l’absence du maire, et jamais contesté par l’État qui exerce pourtant le contrôle de légalité. Oscar Temaru, lui, liste les fonctionnaires et élus qui ont pu profiter de cette protection fonctionnelle, de Claude Guéant, ancien secrétaire général de Nicolas Sarkozy, à Maurice Papon, poursuivi et condamné pour crime contre l’humanité, en passant par « les policiers qui ont commis une agression inacceptable sur le producteur de musique Michel Zecler ». « Il y a vraiment deux poids deux mesures », insiste le maire de Faa’a. Le président du Tavini s’interroge donc sur cette garde à vue « en pleine campagne » : « est ce que ça n’est pas une tentative de démobiliser cette dynamique, parce que l’abstention à la présidentielle pose question à Paris ».

C’est dans le cadre de cette enquête sur les frais de défense que le procureur de la République à Papeete avait fait procéder à une saisie de 11,6 millions – le total de l’aide versée par la mairie – sur les comptes d’Oscar Temaru. Une saisie qui avait été ensuite annulée par la justice, même si le dossier est encore en cassation. Un des nombreux tiroirs, donc, de l’affaire Radio Tefana, dans laquelle le maire de Faa’a avait été condamné en première instance, en septembre 2019, à 6 mois de prison avec sursis et 5 millions de francs d’amende. L’ancien président, de même que plusieurs cadres du Tavini et de la radio réputée proche du mouvement indépendantiste, attendent leur procès en appel. Un procès qui, justement, a été renvoyé quatre fois renvoyé : en mars les juges avait estimé que ces affaires « parasites » faisaient obstacle à un jugement équitable pour Oscar Temaru, et avaient reprogrammé l’audience pour fin août.