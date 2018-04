Geffry Salmon : « il n’y a pas d’alliance qui est envisagée »

Le Tahoeraa ne baisse pas les bras pour le second tour. Même si la tête de liste, Geffry Salmon, affirme que « le résultat est un peu décevant ». Concernant un rapprochement avec le Tavini, le message est clair « il n’y a pas d’alliance qui est envisagée ».

Le Tahoeraa arrive en seconde position avec 29,08% des suffrages, devant le Tavini qui affiche 20,96% et derrière le Tapura qui a obtenu 42,62% des suffrages. Dès lundi, le conseil politique du parti orange va se réunir et se pencher notamment sur les abstentionnistes. Geffry Salmon, tête de liste du Tahoeraa huiraatira, veut savoir si ces abstentionnistes sont des jeunes ou des personnes âgées et le motif de leur abstention. Il estime aussi que « le terrain a été notre constance générale » au premier tour et pense que les deux semaines entre les deux tours vont servir à faire encore plus de proximité. « Au lieu de réunions larges, il faut peut-être un contact qui soit plus précis en fonction d’un quartier ou d’une catégorie de personnes ». La tête de liste du parti orange ne cache pas sa déception : « le résultat est un peu décevant ». Mais il préfère rester optimiste pour le deuxième tour.

La tête de liste du Tahoeraa affirme qu’un contact avec les trois listes aujourd’hui hors course pourrait avoir lieu pour le second tour. Mais concernant une approche avec le parti bleu ciel, le message est clair : « il n’y a pas d’alliance qui est envisagée ».