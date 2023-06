Génération 2024 : un tiers des établissements scolaires du fenua ont été labellisés

Une trentaine de labels Génération 2024 ont été accordés à des écoles, collèges et lycées polynésiens qui ont profité des Jeux pour lancer des programmes de promotion du sport auprès de leurs élèves. Depuis 2020, 89 établissements du pays ont ainsi été distingués.

Ministres, éducateurs et sportifs… Ils étaient réunis dans le hall de l’assemblée, mercredi soir pour une quatrième campagne Génération 2024. Des labels distribués aux écoles, collèges et lycées qui profitent de l’approche des Jeux Olympiques de Paris (et de Teahupo’o) pour développer des programmes de promotions de la pratique et des valeurs du sport auprès de leurs élèves. Pour remettre ces distinctions en or, argent ou bronze – certains établissements tentent de monter dans le classement d’années en années -, le ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia, accompagné de ses collègues des Sports Nahema Temarii et du secteur primaire Taivini Teai, du député Tematai Le Gayic, des représentants du comité olympique ou de l’Assemblée mais aussi plusieurs athlètes comme Kauli Vaast. Face à eux, les dirigeants des 33 établissements de Tahiti et des îles labellisés cette année, et certains de leurs élèves, pas peu fier de se retrouver liés à l’aventure olympique.

Le ministre de l’Éducation a tenu à saluer « l’engagement de tous à mettre plus d’activité physique, plus de sport dans la vie de nos jeunes Polynésiens. C’est grâce à vous que les enfants bougent chaque jour, et c’est essentiel pour leur santé, leur éducation et leur épanouissement. C’est aussi grâce à vous qu’ils découvrent le monde du sport, et qu’ils vivent des émotions mémorables ».Génération 2024 a aussi pour but de tisser des liens plus fort entre le monde éducatif et le mouvement sportif. Depuis 2020, ce sont 89 établissements du pays qui ont été labellisés, soit 32% des structures scolaires.

Avec communiqué