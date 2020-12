Grève chez Carrefour : rencontre prévue entre syndicats et direction jeudi

Alors qu’une partie du personnel des quatre hypermarchés du groupe Wane est en grève depuis hier, une rencontre est prévue jeudi entre les syndicats et la direction du groupe. Si les discussions n’aboutissent pas, la grève pourrait être étendue à d’autres sociétés du groupe Wane.

Depuis hier, mardi, une partie du personnel des quatre hypermarchés du groupe Wane est en grève suite à l’appel d’une intersyndicale. Celle-ci dénonce pêle-mêle des manquements au niveau des primes, de l’organisation, de la logistique, du « harcèlement » et du « rognage sur les acquis » et réclame le départ de la directrice des ressources humaines du groupe.

Le mouvement de grève est plutôt bien suivi, même si syndicats et direction ne sont pas d’accord sur les chiffres. Cyril Legayic, de la CSIP, parle de 50 à 55% de grévistes à Arue et Faa’a, de 40 à 45% à Taravao et 60 à 65% à Punaauia. La direction de son côté estime que la grève est suivie par environ 40% des salariés.

Pour l’heure, le mouvement de grève prend la forme de barrages filtrant aux entrées des grandes surfaces, ce qui n’a pas l’air de gêner plus que cela la clientèle qui déplore cependant le manque flagrant de personnel aux caisses.

Aucune rencontre entre intersyndicale et la direction du groupe Wane n’a eu lieu, mais selon nos confrères de Polynésie la 1ère Patrick Galenon, secrétaire général de CSTP/FO, a saisi l’inspection du travail pour obliger les directions des magasins Carrefour à se mettre autour de la table de négociation. Cette réunion devrait se tenir jeudi à 8h30, à l’inspection du travail. Selon Patrick Galenon, si les discussions n’aboutissent pas, la grève pourrait être étendue à d’autres sociétés du groupe Wane.