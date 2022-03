Grève du 17 mars : rendez-vous place Vaiete à 7 heures

Le rendez-vous est donné jeudi 17 mars place Vaiete à partir de 7 heures par l’intersyndicale mobilisée contre l’augmentation du coup de la vie. Ils souhaitent être entendus par les institutions pour demander le retrait de la contribution pour la solidarité, le gel de l’ITR, le retour de la CST aux taux précédents.

Les syndicats Unsa, Solidaires, A ti’a i mua, O oe to’oe rima appellent à la mobilisation jeudi 17 mars place Vaiete à partir de 7 heures pour une marche qui traversera la ville. Le mouvement national relayé réclame une augmentation des salaires et des pensions face à l’augmentation du coup de la vie.

Au fenua c’est la contribution pour la solidarité, appelée aussi TVA sociale, qui est d’abord décriée. Elle est jugée trop lourde et injustement portée par les salaires modérés. Alors qu’elle doit entrer en application le 1e avril, elle est dite « anti-sociale et antiéconomique ». Là ou le bât blesse pour les syndicalistes, c’est que son produit est estimé à « 12 voire 14 milliards, un montant bien plus élevé que le besoin de financement de la protection sociale en 2022 ». Dans le même temps, le pouvoir d’achat des consommateurs et « plus particulièrement des petits revenus va diminuer« . Les syndicats demandent une discussion pour trouver d’autres solutions. Sur le mur du fond de la salle où est donnée la conférence de presse ce lundi, on lit déjà « en grève ou on crève » et les syndicalistes se disent prêts à aller plus loin s’ils n’étaient pas reçus par les autorités jeudi.

Retraites de la fonction publique : ils demandent un gel de la réforme de l’ITR

L’intersyndicale est menée par Diana Yieng Kow, secrétaire générale de l’Unsa fenua. La seconde revendication portée par le mouvement, c’est le « gel de la réforme de l’ITR ». Ils espèrent que la concertation interministérielle prévue le 15 mars à Paris amènera des avancées. L’objectif : « avoir une retraite à 75% du salaire actif, car s’il n’y a pas ce gel, le polynésien aura une retraite sans cette indemnité vie chère ».

Les syndicalistes mobilisés appellent « dans l’éducation ceux qui ne se sentent pas concernés à se mobiliser pour leurs collègues qui n’ont pas le même indice qu’eux ». Ils répondent à d’éventuels détracteurs que les fonctionnaires « ne sont pas tous enseignants, les fonctionnaires c’est aussi la santé, la fonction territoriale avec des agents de catégorie D sans indexation, ce sont des salaires vraiment en difficulté » insiste Sylviana Thieme, secrétaire générale Unsa ITRF-BIO.

« Une juste répartition de la CST pour tous »

La troisième revendication, c’est « la demande d’un bilan d’utilisation de la CST ». La hausse de la contribution de solidarité territoriale, qui concerne les salaires de plus de 400 000 francs, a été actée en décembre et c’est l’occasion d’en parler pour l’intersyndicale. « Si je suis consultant ou médecin ou autre profession libérale, explique Yves Laugrost de A ti’a i mua, sur 10 millions de chiffres d’affaires annuel, je vais peut-être avoir 1 million de charges et il me reste 9 millions. À côté, un salarié qui gagne 9 millions par an, il va payer 600 000 francs de CST à l’année. » Le représentant de A ti’a i mua pense que ces salariés peuvent et ne sont pas contre payer. En revanche « quand ils regardent à côté ils ne veulent plus payer. Nous on est pas défavorables à ce qu’il y ait un prélèvement sur les revenus mais on veut qu’il soit le même pour tout le monde ». Ils souhaitent aussi un retour aux taux de cotisation précédents.