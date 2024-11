Grève effective à la clinique Paofai

Le préavis de grève déposé par A Ti’a i Mua est effectif. Malgré deux rencontres avec la direction de l’établissement de santé, une partie du personnel est sur le piquet depuis minuit. Selon le syndicat, qui revendique entre autres une augmentation des salaires de douze mille francs, des propositions ont été faites de part et d’autre : la direction étudie celles des salariés, mais aucune nouvelle rencontre n’est prévue pour le moment.

Si le CHPF échappe à la grève des médecins anesthésistes-réanimateurs, le personnel de la clinique Paofai est, lui, sur le piquet ce mardi matin. Huit ans après le dernier mouvement porté par O Oe to Oe Rima, c’est A Ti’a i Mua qui est cette fois à l’origine de cette mobilisation. Le préavis déposé auprès de la direction fait état de quatre revendications : les salariés réclament une augmentation de salaire de douze mille francs, la mise en place d’une mutuelle, la révision du plafond de la prime d’ancienneté de 30 ans à 40 ans ainsi que la modification de l’indemnité de départ volontaire à la retraite, avec l’ajout de deux mois et demi de salaire. Deux rencontres ont été organisées depuis le dépôt du préavis, la dernière ayant eu lieu samedi : « On a avancé un peu sur la partie revalorisation salariale. Sur la mutuelle, on a réussi à trouver un consensus, mais sur les deux derniers points, il n’y a pas d’avancées notables. Aujourd’hui, les contre-propositions de la direction ne satisfont pas les salariés », explique Jonathan Dartin, secrétaire général adjoint de A Ti’a i Mua.

Le syndicat dit attendre 40 à 50 % de grévistes sur les 180 salariés que compte la clinique. Mais difficile toutefois de chiffrer précisément la mobilisation pour le moment et de connaître l’impact de ce mouvement sur l’activité de la clinique et les patients.