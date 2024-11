Hani Teriipaia pressentie pour la direction du CHPF

La directrice de l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (Arass), Hani Teriipaia, est « fortement pressentie » pour prendre la succession de Claude Panero à la direction du Centre hospitalier de Polynésie française. La nomination est attendue demain à l’issue du conseil des ministres.

Hani Teriipaia est « fortement pressentie » pour être nommée demain directrice du CHPF. Depuis la fin de fonction de Claude Panero, le nom de Claude Drago, directeur de la clinique Paofai, avait circulé mais le ministre en charge, Cédric Mercadal, évoquait ensuite la nomination prochaine d’« un directeur ou une directrice ».

Hani Teriipaia a le profil requis. Titulaire d’une licence en sciences et vie de la terre commencée à l’UPF et achevée à l’Université Paul Sabatier de Toulouse où elle a aussi obtenu son master 2 en Santé publique et gestion des institutions et services de santé, Hani Teriipaia a ensuite obtenu, à l’École des hautes études en santé publique de Rennes en 2013, le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement, avant de préparer à Sciences Po Toulouse le concours de catégorie A de la fonction publique hospitalière d’État, et de repasser par l’École de santé pour une formation d’inspectrice de l’action sanitaire et sociale.

Le nom de la fille de l’ancien ministre de la Culture et de l’Artisanat Mita Teriipaia avait déjà été évoqué en 2016 pour prendre la direction du CHPF, mais René Caillet, qui affichait 30 ans d’expérience, avait été nommé. Victime d’ennuis de santé, il avait été remplacé en janvier 2020 par Claude Panero après un long intérim assuré par James Cowan.

Le premier poste important de Hani Teriipaia est celui de chef du service démographie des professionnels de santé à l’Agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Elle revient en Polynésie en 2018, recrutée par Pierre Frébault en tant qu’inspecteur de l’action sanitaire et sociale durant près de trois ans, avant de prendre la direction adjointe de l’Arass, puis sa direction en mars 2022 lorsque Pierre Frébault est débarqué par le ministre de la Santé d’alors, Jacques Raynal.

Le conseil des ministres devrait approuver l’arrêté de nomination ce mercredi.