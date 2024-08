Grève évitée chez Air Tahiti et Air Tahiti Nui

L’intersyndicale et les directions d’Air Tahiti et d’Air Tahiti Nui ont signé ce mercredi en fin d’après-midi des protocoles d’accord. Dans les deux compagnies, des représentants syndicaux et des délégués du personnel se sont exprimés pour dire qu’ils n’avaient pas été consultés sur les dépôts de préavis et qu’ils se désolidarisaient de la tentative. Cyril Le Gayic défend, lui, sa liberté d’action.

Pas de grève vendredi chez Air Tahiti et Air Tahiti Nui. Un protocole d’accord a été signé ce mercredi peu avant 16 heures chez Air Tahiti, et trois heures plus tard chez Air Tahiti Nui.

Chez Air Tahiti, « bien entendu compte tenu des difficultés financières de la société, one ne peut pas demander énormément, disait le secrétaire général de la CSIP Cyril Le Gayic à la sortie de la réunion. Donc il y a des points qu’on a renvoyés sur les prochaines NAO (négociations annuelles obligatoires, ndr). En revanche l’intersyndicale a été entendue sur la régularisation du recours au temps partiel – « les applications pures et simples des dispositions réglementaires, dit-il, le directeur a bien compris que ça allait coûter très cher à la société s’il n’arrivait pas à régulariser cette situation. Si on nous dit que la revalorisation de la grille salariale et des primes, c’est impossible, et qu’on laisse passer des coûts énormes sur le temps partiel, ça n’a pas de sens. »

De son côté le directeur général d’Air Tahiti Édouard Wong Fat explique : « on a fait des constats de désaccord fort sur les parties financières, sur lesquelles d’emblée j’avais annoncé qu’il serait difficile de revenir. » Pour ce qui concerne les prochaines négociations, il « espère que la situation de l’entreprise se sera visiblement améliorée. »

Chez Air Tahiti Nui non plus, « il n’y aura pas de grève et c’était pas dans nos intentions », a déclaré Cyril Le Gayic à Tahiti Infos à l’issue d’une courte réunion avec la direction d’Air Tahiti Nui qui s’est soldée, elle aussi, par la signature d’un accord.

Des salariés qui refusent d’être des « pions »

Dans les deux compagnies, des représentants syndicaux, des délégués du personnel ont manifesté leur colère de n’avoir pas été consultés sur les dépôt de préavis. S’ils disent soutenir la grève à Aéroport de Tahiti, les salariés d’Air Tahiti refusent d’être utilisés comme des « pions » dans ce conflit extérieur à leur entreprise. Chez Air Tahiti Nui, les personnels navigants techniques affiliés aux centrales signataires du préavis s’étaient désolidarisés de l’intersyndicale, là aussi parce qu’ils n’avaient pas été consultés, et parce qu’ils assurent que des discussions sont déjà en cours en interne. Peu importe, balaie Cyril Le Gayic, qui estime que certains points « récurrents » et potentiellement très coûteux pour les compagnies étaient restés en suspens et pourraient menacer l’avenir à plus long terme des salariés. Il se dit prêt à accepter la démission des délégués syndicaux qui le souhaitent, mais assure qu’il a le soutien de nombre de ses adhérents.

Sûreté, Air Moana, Aéroport de Tahiti : un dénouement jeudi ?

Les deux sociétés de sécurité et de sûreté, qui ont eu droit à la médiation de Pierre Frébault, délégué interministériel en charge du dialogue social sous l’autorité du président du Pays ce mercredi matin, devraient parvenir à un accord avec leurs directions jeudi, au cours d’une réunion programmée à 9 heures.

À 10 heures, un autre rendez-vous est prévu chez Air Moana.

Enfin, chez Aéroport de Tahiti, après une proposition de rédaction de la direction jugée encore « trop floue » par l’intersyndicale, une réunion s’est tenue mercredi matin, à laquelle Moetai Brotherson a assisté, en visioconférence avec la direction générale d’Égis à Paris. Un nouveau projet de protocole doit être envoyé ce soir aux syndicats, et une nouvelle réunion est prévue jeudi à 10 heures.