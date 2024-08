Le voilier ensablé à Mahina détruit dans la tentative de déséchouage

Le voilier échoué en baie de Matavai s’est brisé en deux dans la dernière tentative de le libérer du sable, qui a duré plus de cinq heures. Il a été démantelé et ses morceaux enfin évacués.

Jeudi matin, une pelleteuse surélevée a tenté de désensabler le Délirius, ce voilier échoué à Mahina depuis le 30 juillet dernier après un épisode de forte houle. La sangle qui entourait le bateau a provoqué une brèche dans la coque au lieu de la soulever. L’entreprise en charge a alors tenté de creuser le sable pendant plusieurs heures, relate la mairie de Mahina, sans parvenir à faire bouger le bateau, chaque tentative de traction accompagnée de craquements. Le voilier s’est ensuite fendu en deux.

Le remorquable n’étant plus possible, le voilier a alors été démantelé et ses morceaux chargés sur la barge. Non sans difficulté : « la coque en fibrociment est partie en lambeaux » et « tout le bateau s’est désagrégé ». La fuite d’un « fond d’hydrocarbures » a été constatée.

Un employé municipal reconnait que le propriétaire, résident de Tahiti, avait renforcé l’amarrage du voilier avant l’arrivée de la houle, et s’est employé à faire évacuer son bateau au plus vite après l’incident. La mairie conclut que « dans le voisinage, on soutient la position du tavana qui s’oppose désormais au mouillage des voiliers ». La baie de Matavai est permise au mouillage pour une période de 48 heures après déclaration sur la plateforme « Escales » de la Direction polynésienne des affaires maritimes, qui précise qu’une demande d’interdiction avait bien été initiée par la mairie en 2019, mais que la commune n’avait jamais précisé le périmètre exact souhaité.