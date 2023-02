Grippe : le pic atteint mais la vigilance maintenue

L’épidémie de grippe ne s’essouffle pas encore, mais le pic épidémique semble avoir été atteint en Polynésie française, fin janvier, selon les dernières données du BVSO.

Le pic de la grippe est-il derrière nous ? Selon les données du bureau de la veille sanitaire et de l’observation, fin janvier, le nombre de nouveaux cas de grippe continue d’augmenter, mais le pic épidémique semble avoir été atteint en Polynésie française, avec un nombre d’hospitalisations qui stagne. Dans la semaine du 23 au 29 janvier, on dénombrait 21 nouveaux cas de grippe pour quatre hospitalisations. Le taux de positivité au virus redescend à 20% contre 25% la semaine du 16 au 22 janvier. Avec un taux de positivité déclinant, cela signifierait que la Polynésie se trouve au sommet du pic épidémique. Toutefois, la vigilance reste maintenue, rappelle l’organisme de santé.

Un vaccinodrome ouvert ce samedi

Un centre de vaccination contre la grippe saisonnière et le Covid sera ouvert samedi 4 février à l’IFPS Mathilde Frébault à Mamao de 8h à 12h. La plateforme Covid-19 de la Direction de la Santé et le Ministère de la Santé en charge de la Prévention ciblent notamment les personnes de plus de 60 ans ou les personnes immunodéprimées ou vulnérables et les personnes en situation d’obésité.

Les vaccins contre le Covid et la grippe peuvent être administrés en même temps ou, à 15 jours d’intervalle entre les deux vaccins. L’ensemble de la population peut également bénéficier de la vaccination et de rappels contre la Covid. Pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées de 80 ans et plus, il est recommandé une dose de rappel trois mois après la dernière dose. Plus d’infos sur la plateforme Covid : 40 455 000

Avec communiqué.