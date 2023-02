La compagnie « recherche la cause » de l’incident subit hier par un ATR en provenance de Raiatea, qui est aujourd’hui cloué au sol. Pas de quoi troubler le trafic de ce début février, d’après le directeur d’Air Tahiti.

Pas de conséquences pour les passagers, ils ne l’auraient « même pas remarqué », mais l’incident survenu jeudi sur un ATR a de quoi interroger D’après Polynésie la 1ere, l’appareil en provenance de Raiatea a dû atterrir à Tahiti malgré « la perte d’un pneumatique à l’avant de l’appareil ». D’après les services technique d’Air Tahiti, l’incident serait en fait survenu après l’atterrissage : la roue avant gauche de l’avion se serait désolidarisée du train après le dernier virage de l’appareil et juste avant son arrivée au parking.

« On ne sait pas à l’heure actuelle ce qui s’est réellement passé, c’est en cours d’investigation, on fait en fait une recherche de cause », explique Manate Vivish qui précise qu’un autre incident, qui a visiblement une cause différente mais qui touchait lui-aussi le train d’atterrissage d’un ATR avait eu lieu le mois dernier à Rurutu. « On est particulièrement attentifs aux trains de nos avions, c’est un problème récurrent chez ATR », pointe-t-il. Des opérations de contrôle ont été menées sur les autres appareils, et les investigations sur l’avion au sol se poursuivent en lien avec le constructeur et « en toute transparence » avec l’aviation civile. L’absence de cet ATR, en tout cas, ne devrait pas perturber le trafic de la compagnie en ce début février. « Si ça tombait pendant les vacances scolaires, ça serait autre chose », lâche le directeur général.

[Mise à jour 16h30 ] Après une série d’inspection et de réparations, l’ATR en question a été remis en opération ce midi, annonce Air Tahiti. Les échanges continuent toutefois sur le sujet avec le constructeur.