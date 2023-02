Depuis deux semaines, le voilier de la compagnie grecque Variety Cruises est basé à Papeete et enchaine les croisières vers les Raromata’i, et bientôt vers les Marquises. Doté d’une vingtaine de cabines seulement, le Panorama II veut se démarquer de la concurrence en offrant une expérience « plus authentique », plus « locale », et avec moins d’impact environnemental.

Après l’Aranui, le Paul Gauguin ou le Wind Spirit, c’est un nouveau venu parmi les bateaux de croisières en « tête de ligne » au fenua. Le Panorama II, avec ses deux grands mats et ses 50 mètres de long, a déjà commencé à naviguer entre Tahiti et les îles de la Société. Ce vendredi midi, les dirigeants de la compagnie Variety Cruises, qui opère déjà une douzaine de navires de ce type en Méditerranée, en Amérique Centrale, en Afrique de l’Ouest ou aux Seychelles, organisaient une cérémonie de remise de plaques à bord avec les autorités portuaires et touristiques locales. Autant tisser des liens puisque la compagnie familiale grecque, « une des rares au monde à construire ses bateaux les opérer et développer ses itinéraires elle-même » est là pour rester. « On est très heureux d’être dans les eaux polynésiennes, où nous sommes arrivés il y a deux semaines avec notre bateau, explique le PDG et petit-fils du fondateur de la compagnie, Filippos Venetopoulos. On veut rester dans la région aussi longtemps que possible, pour l’instant on a arrêté deux ans d’opération dans la région avec des départs toutes les semaines depuis Tahiti ».

À l’heure où la Polynésie veut s’imposer comme une « destination boutique », l’offre proposée par Variety Cruises avait de quoi plaire aux autorités : du « boutique cruising », des croisières à taille humaine à bord de bateaux qui s’apparentent plus à des yachts qu’à des paquebots. Ainsi le Panorama II n’embarquera jamais plus de 49 passagers, pour une vingtaine de membres d’équipage. « C’est vraiment comme si vous étiez sur votre propre yacht privé. On a une très grande piscine, c’est la mer, on jette l’ancre devant des belles plages ou des baies isolées, les clients peuvent nager à l’arrière du bateau, on fait un barbecue sur la côte, on a un employé pour deux passagers pour s’occuper de tout, reprend le PDG qui insiste sur le faible impact environnemental de ces croisières en partie assurées à la voile. C’est une expérience très intime, très authentique et on se concentre beaucoup sur la destination, sur le local. La cuisine à bord sera faite sur mesure pour la Polynésie, on aura des guides locaux, et certains membres d’équipage locaux à bord aussi, pour réellement rendre justice à la destination ».

Le Panorama II qui espère embarquer de la clientèle résidente en plus de ses clients internationaux, enchaîne pour le moment les croisières d’une semaine vers les Raromatai, mais il devrait naviguer à terme vers les Marquises ou Makatea.