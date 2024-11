Guillaume Néry de retour pour un stage d’apnée grand public

Le champion du monde d’apnée Guillaume Néry est de retour à Moorea pour encadrer la « semaine de l’apnée » et ses différents stages. Une pratique, ouverte à tous les âges de la vie, qui peut être sportive mais dont la dimension mentale est importante. Guillaume Néry donnera également une conférence au Criobe le jeudi 7 novembre.

Guillaume Néry, qui passe une partie de l’année à Moorea depuis plusieurs années, inaugure cette semaine un partenariat avec Nemo’z Diving : une « semaine de l’apnée », du 4 au 7 novembre. Mis au point par son académie de Villefranche-sur-mer, la Bluenéry Academy, dont certains membres l’accompagnent, plusieurs stages sont proposés au public local : les deux premiers jours sont consacrés aux débutants, les deux derniers aux personnes de niveau intermédiaire/confirmé. Chaque stage est limité à 12 participants, « pour un enseignement très proche des élèves, on privilégie la qualité sur la quantité. » Gestion du stress, gestion des risques, patience, passion et rigueur

Les élèves peuvent s’initier à l’apnée à partir de 14 ans avec une autorisation parentale, et des limites de profondeur. Mais Guillaume Néry souligne qu’il n’y a pas d’âge limite, et qu’on peut commencer l’apnée beaucoup plus tard : « C’est une activité qui est très douce, et on peut vraiment y aller à son rythme. »

C’est surtout le mental, dit-il, qui est central dans cette pratique. « Il n’y a pas de caractère particulier » qui serait plus prédisposé qu’un autre, dit Guillaume Néry. « Quand on est anxieux, stressé, c’est une activité qui permet vraiment d’aller travailler sur ces symptômes-là, au même titre que la méditation ou le yoga. »

Ce weekend, Guillaume Néry er ses camarades arrivés de métropole étaient à Tetiaroa pour quelques plongées filmées, avec le soutien de Tahiti Tourisme. Enfin, jeudi 7 novembre, Guillaume Néry donnera une conférence au Criobe de Moorea, « Anatomie d’une plongée », qui affiche déjà complet. Avec, peut-être à la clé, le secret d’un homme capable de rester huit minutes sous l’eau.