Guy Lejeune démissionne du cabinet de l’assemblée

Le directeur de cabinet du président de l’assemblée, Guy Lejeune, vient de démissionner de ses fonctions officiellement pour « raisons personnelles ». A Tarahoi, on évoque une « succession d’incompréhensions » entre les membres du cabinet de Gaston Tong Sang.

L’ancien ministre de l’Economie et président du CESC, Guy Lejeune, a déposé sa démission le 6 février dernier de ses fonctions de directeur de cabinet du président de l’assemblée, Gaston Tong Sang. La démission a été acceptée lundi. Contacté, Guy Lejeune évoque une décision pour « raisons personnelles », sans autre commentaire. En interne à Tarahoi, on évoque une « succession d’incompréhensions » notamment entre le directeur de cabinet et le chef de cabinet de Gaston Tong Sang, Robert Suard. Pour l’heure, on ne connaît pas le nom du successeur de Guy Lejeune.