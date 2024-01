« Harmonies de Tahiti », un nouveau tremplin musical pour les talents locaux

Pour encourager les artistes locaux à se professionnaliser, Raimana Bareille et son groupe Pepena ont imaginé un nouveau concept. Ils proposent dès à présent aux artistes amateurs de participer à la première soirée « Harmonies de Tahiti » prévue le 29 janvier. Un rendez-vous mensuel, après sélection et coaching par le leader du groupe, qui veut mettre en avant les talents locaux.

Avis aux artistes, Raimana Bareille du groupe Pepena lance un nouveau projet pour cette nouvelle année. Le concept de ce rendez-vous baptisé Harmonies de Tahiti, qu’il voudrait mensuel, est simple. Il s’agit de proposer aux talents locaux l’occasion de monter sur scène en ayant bénéficié d’un coaching avant le jour J. Pas de prérequis exigés selon le chanteur qui assure que tous les artistes ( DJ, chanteur, guitariste ou autres…) sont invités « peu importe la musique ». L’objectif étant de permettre aux « zikos » souhaitant percer dans le domaine de bénéficier de l’expertise de professionnels. « C’est une rencontre que je propose, confie Raimana Bareille précisant qu’il y a tout de même « une sélection » établie au préalable puisqu’il souhaite également les conseiller et les préparer avant de les lancer sur le devant de la scène.

Car même si le chanteur avoue ne pas forcément posséder toutes les clefs de la réussite, il s’est aussi donné la mission de faire évoluer les artistes sur le plan technique pour qu’ils soient prêts, au mieux, pour affronter le public. Une idée qui lui est venue en se basant sur l’expérience vécue par son groupe ces dix dernières années. « On a énormément cravaché tout seul, explique le chanteur. Et ce que j’aurai aimé, c’est d’avoir quand même des gens derrière pour nous soutenir et nous dire que ce n’est pas compliqué, mais qu’il y a des choses à respecter, notamment en termes de show-business ». Une manière d’encourager les artistes à faire une vraie carrière professionnelle.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Les artistes en herbe intéressés devront faire parvenir à l’adresse harmoniestahiti@gmail.com une vidéo les mettant en scène durant une de leurs prestations. Une fois ces éléments transmis ils recevront une confirmation automatique de leur inscription par e-mail, incluant les détails supplémentaires sur le processus de sélection. Il sera question entre autres d’une série de rendez-vous pour des pré-sélections incluant une performance en personne, devant un jury chargé d’évaluer leur talent, mais aussi leur présence scénique et leur capacité à interagir avec le public. La première soirée est prévue dans moins de trois semaines, le 29 janvier au restaurant Surfhouse du Kon Tiki.