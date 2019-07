Hausse des prix du carburant au 1er août

Le prix de détail au litre de l’essence sans plomb et du gazole augmentera de 5 Francs au 1er août.

Face à l’augmentation des prix sur les marchés internationaux de l’essence sans plomb (+13.5% entre avril et juillet 2019) et du gazole (+5,20% sur la même période), le conseil des ministres a décidé d’une hausse des prix de détail de 5 Francs par litre.

pour l’essence sans plomb, le prix de détail passe de 140 Fcfp/litre à 145 Fcfp/litre ;

pour le gazole public, soit un prix de détail passe de 142 Fcfp/litre à 147 Fcfp/litre.

à titre de comparaison, en métropole le prix du litre d’essence oscille cette semaine entre 193 et 237 Francs le litre, et le prix du gazole entre 173 et 234 Francs le litre selon les détaillants.