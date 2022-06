Hawaii va augmenter le salaire minimum à plus de 2000 francs de l’heure

Le gouverneur de l’état insulaire américain a signé une loi prévoyant la hausse progressive du salaire horaire minimum, aujourd’hui de 10,10$, jusqu’à 18$ en 2028. Soit un peu plus de 2 000 Fcfp de l’heure. Le salaire minimum polynésien est fixé, depuis le 1er mai, à 941 francs brut par heure.

Alors que les revendications de revalorisation du salaire minimum sont de plus en plus audibles aux États-Unis, Hawaii est le premier état américain à s’engager sur une telle hausse, relate la radio publique hawaïenne HPR. « Nous savons qu’environ 190 000 travailleurs à Hawaii gagnent le salaire minimum, et cette augmentation aidera ces personnes à augmenter leurs revenus afin qu’elles puissent payer les éléments essentiels, la nourriture, le logement, l’abri et d’autres dépenses nécessaires », a déclaré David Ige lors de la cérémonie de signature. Le gouverneur démocrate estime que le territoire de 1,4 million d’habitants bénéficiera d’un « élan économique » lorsque la mesure commencera à être mise en œuvre : « nous savons que ceux qui gagnent le salaire minimum vivent de salaire en salaire et qu’ils dépenseront certainement ces fonds dans notre économie, créant ainsi plus d’emplois pour notre communauté ».

Le salaire minimum hawaiien, aujourd’hui fixé à 10,10$ de l’heure (soit 1 150 Fcfp au taux de change actuel) augmentera une première fois le 1er octobre à 12$ (1 366 Francs). Une augmentation de 2$ se fera ensuite tous les deux ans, jusqu’en 2028, où il attendra 18$, soit 2 049 Francs par heure. À titre de comparaison, le salaire minimum est de 7,25$/h, le minimum fédéral, dans une vingtaine d’états, pour la plupart sous gouvernance du parti Républicain. Il atteint 15$/h en Californie, où il devrait être réévalué en fin d’année pour tenir compte de l’inflation.

En Polynésie, le salaire minimum garanti est resté fixé pendant de longues années à 904,8 francs par heure. Après le mouvement de l’intersyndicale de novembre, il avait été augmenté une première fois de 2% au 1er décembre, puis une seconde fois de 2% au 1er mai sur décision du gouvernement. Une décision contestée devant la justice par plusieurs syndicats pour qui le gouvernement devait a minima suivre le rythme de l’inflation et donc augmenter le Smig, à cette date, d’au moins 3,2%. Le taux horaire officiel est toujours, aujourd’hui de 941,3 Francs brut par heure.