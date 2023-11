Hawaiki Nui : privé d’un rameur, Shell pourrait perdre la course

Rien ne va plus chez les jaunes. Victorieux à Raiatea puis à Taha’a ces deux derniers jours, Shell va’a pouvait pourtant aborder avec sérénité cette dernière étape, la plus longue, vers la plage de Matira à Bora Bora. Les champions sortant – déjà 9 sacres à leur actif, dont les trois dernières éditions – visaient même une performance qui leur échappe depuis 2011 : le triplé des victoires d’étapes. Sauf que, après un départ solide dans le lagon de Taha’a et Raiatea, le passage en haute-mer est très agité pour les jaunes.

D’abord le quatrième rameur, Narai Atger, qui a dû quitter son poste quelques minutes après un problème physique. Remonté à bord, il a dû, après 3h30 de course prendre la place du fa’ahoro de Shell, Keoni Sulpice, qui a lui aussi sauté à l’eau et qui a été pris en charge par le bateau suiveur. Il s’agirait d’une crampe sévère, qui ne semble pas passer, puisque les jaunes rament à 5 depuis près d’un quart d’heure. Et l’allure s’en fait sentir : leur pirogue est distancée de plus de 500 mètres par les meneurs de la course. En tête on retrouve la Team OPT, qui pointait jeudi soir à 1 minutes et 42 secondes derrière Shell au classement général. Air Tahiti et maintenant Huahine ont aussi doublé Shell. Le classement pourrait donc être entièrement revu. Les champions sortants pourraient même, sans retour de Keoni Sulpice, être éjectés du podium final.

La fin de la course est à suivre en direct sur Radio1 et Tiare FM, avec Alex de Va’a News.

Plus d’information à venir.