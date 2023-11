Après le Brésil, Mihimana Braye brille à la Sunset Pro de Hawaii

« En confiance », le Tahitien de 27 ans a surclassé ses concurrents hawaïens sur le spot très couru de la North Shore, avant de s’incliner d’un cheveu contre Shion Crawford dans le heat final. Une performance qui le place en tête du classement régional des Qualifying series et qui, après sa belle deuxième place à la Saquarema Pro courant octobre, lui donne espoir dans la course au dernier ticket olympique.

Lire aussi : Mihimana Braye : « Le travail commence à payer »

« Je crois que je suis dans le meilleur mois de ma vie ». Pas question de bouder son plaisir pour Mihimana Braye, qui a concourrait cette semaine à la Sunset Pro, une compétition très disputée de la côte Nord d’Oahu. 64 surfeurs, dont une cinquantaine d’Hawaïens, et plusieurs Américains, autant dire que le Tahitien n’arrivait en eaux conquises. Rien d’inhabituel, pourtant, pour le surfeur de 27 ans qui évolue depuis plusieurs années dans le championnat régional Hawaii / Tahiti Nui, largement dominé par les Maolis. Cette Sunset pro était d’ailleurs la deuxième des quatre étapes des Qualifying Series (QS) de la région, un porte d’entrée désormais obligatoire pour participer Challenger Series (CS) et espérer obtenir son ticket dans le Championship Tour (CT).

Le déclic à Saquarema

Mihimana n’arrivait pas dans les meilleures dispositions : les vols, nombreux ces dernières semaines, la fatigue, et puis cette vague, puissante qu’il doit prendre en backside et sur laquelle les « goofy » comme lui ont généralement du mal à tirer leur épingle du jeu. Et pourtant : méthodiquement, heat après heat, le Polynésien se débarrasse de jeunes espoirs et de « gros noms » du circuit local. « Ça s’est super bien passé, résume celui qui s’était hissé en finale de la prestigieuse Saquarema Pro voilà à peine deux semaines. Je sortais tout juste de la meilleure performance de ma vie au Brésil, et je crois que ça a débloqué pas mal de choses, j’ai du très bon matériel, j’ai eu confiance en moi tout du long ».

Haleiwa, Rangi… Et Teahupo’o ?

Il n’aura manqué que quelques dizaines de points pour surclasser en finale Shion Crawford – que le Tahitien avait pourtant éliminé au Brésil. « J’aurais pu même la gagner cette compétition, après ma deuxième vague, je pensais avoir les points, note-t-il sans amertume. Bon on est à Hawaii, je suis le seul Tahitien… On remet pas en question le résultat, tout le monde a bien surfé ». Et la récompense est là : à la mi-parcours du QS, Mihimana Braye pointe à la première position du QS Hawaii / Tahiti Nui. « Le travail commence à payer », pointait-il déjà au micro de Radio1 fin octobre. Il pourrait continuer à payer, dans les deux prochains rendez-vous : la Haleiwa Pro de la fin du mois, toujours à Hawaii, et, si tout va bien, la Rangiroa Pro courant mars. En restant dans le top 5 du QS, le aito s’assurerait une place dans le prochain CS qui doit débuter en mai, et tenter, comme Kauli Vaast ou Vahine Fierro, de se faire sa place dans l’élite mondiale.

En attendant les Bleus

Cette victoire, « elle me permet aussi de montrer que je suis là », lâche Mihimana. Montrer notamment à la Fédération française de surf, qui doit toujours sélectionner son équipe pour les championants du monde ISA qui débuteront à Porto Rico fin mai. L’ultime occasion de se qualifier pour les Jeux Olympiques. « Ça reste mon premier objectif », insiste le Polynésien, qui « se tient prêt », pour des sélections qui doivent être organisées dans les mois à venir par les Bleus. Beaucoup de rendez-vous à venir, donc. En attendant ? « Je vais me poser, profiter de la famille, répond le champion. c’est important pour la suite ».