Hawaiki Nui : Shell tombe en panne, la Team OPT remporte l’édition

Grands favoris après sa victoire sur les deux premières étapes, Shell va’a, en quête d’un quatrième sacre d’affilé, a buté sur des défaillances humaines. La Team OPT, qui pointait à plus d’1 minutes 40 au départ de Taha’a, en profite pour prendre la tête du classement, et pour remporter sa troisième Hawaiki Nui, après les coupes de 2009 et 2010.

Le scénario était écrit d’avance : pour cette trentième édition anniversaire, Shell devait s’offrir un dixième titre, un quatrième d’affilée, et pourquoi pas un grand chelem. Et malgré l’appétit de leurs concurrents, et des écarts plus serrés qu’à l’accoutumés, les jaunes, qui règnent sans partage sur le V6 depuis de longues années, avait parfaitement déroulé la partition les deux premiers jours. Au départ de Patio ce matin, la Team OPT, reléguée à 1min42 secondes après une deuxième étape en dent de scie, paraissait trop loin pour venir troubler la fête. Sur « 4h30 de rame avec du lagon et de la haute mer, tout peut arriver », avançait pourtant prudemment Alex, de Va’a News, qui a commenté cette 30e Hawaiki Nui en direct sur Radio1 et Tiare FM. Et tout est arrivé.

Dès le départ, Shell se met en difficulté, reste « coincé dans le paquet » et ne sort pas dans les 15 premiers après le sprint de lancement d’étape. Il faudra ramer fort pour revenir dans le trio de tête à la sortie du lagon de Taha’a et Raiatea. Un effort qui a son prix. Une heure et demi plus tard c‘est d’abord le quatrième rameur, Narai Atger, qui a dû quitter son poste quelques minutes après un problème physique. Remonté à bord, il a dû, après 3h30 de course prendre la place du fa’ahoro de Shell, Keoni Sulpice, qui a lui aussi sauté à l’eau et qui a été pris en charge par le bateau suiveur, a priori à cause de crampes violentes. Il ne remontera pas à bord : Shell ramera pendant près d’une heure à 5 sur son V6.

Pendant ce temps, la Team OPT, elle déroule méthodiquement, marque l’avance sur Shell, reste suivie, de loin, par Air Tahiti. La pirogue noire passe la ligne de la plage de Matira après 4 heures et 29 minutes de course. Un troisième sacre après le doublé de 2009 et 2010 et une renaissance pour la team OPT. « Celle là, elle est pour le frère, elle est pour Kevin », lance les vainqueurs au micro de TNTV à l’arrivée. À 250 mètres derrière, Air Tahiti s’empare de la deuxième place sur l’étape (4m31min) et au général. Shell, dépassée aussi par la team Huahine (4h35), Hinaraurea (4h37), les locaux de Bora Bora Popora te hoe mamu (4h39), Tumaraa vaa (4h39), Padling connection (4h40). Relegué à plus de 11 minutes et 33 secondes, les jaunes, perdent leur place sur le podium général, et devrait finir cinquième de cette trentième édition.

Plus d’informations à venir…