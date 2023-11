Jeux du Pacifique : les adversaires des footballeurs tahitiens sont connus

Les Toa Aito et Vahine Ura connaissent leurs groupes pour la phase de poules des Jeux du Pacifique. Le tournoi débute le 17 novembre aux îles Salomon.

Douze équipes chez les hommes, dix chez les femmes : le programme de la phase de poules des Jeux du pacifique est connu. Chez les tane, le tournoi s’annonce très ouvert en l’absence des tenants du titre néo-zélandais. Les Tahitiens ont hérité du groupe C, en compagnie de Fidji et des Mariannes du Nord. Il y a quatre ans à Apia, les Toa Aito avaient d’ailleurs perdu en poules contre ces mêmes Fidjiens (1-2), défaite qui leur avait couté leur place en demi-finales.

Les autres têtes de séries, sur la base du classement actuel de la FIFA, sont la Nouvelle Calédonie (groupe A, avec Tonga et les îles Cook), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (groupe B avec Tuvalu et le Vanuatu) et les hôtes salomonais (groupe D avec Samoa et les Samoa Américaines). Après ces matchs de poule, les sélections ayant terminé en tête de leur groupe s’affronteront directement en demi-finale.

En 2019, le format était différent, avec deux groupes : un de cinq et un de six équipes. Cette année, exit donc la Nouvelle-Zélande, tandis que les Mariannes du Nord et les îles Cook font leur retour dans le tournoi. A noter que Kiribati devait également participer, mais a finalement annoncé son retrait.

Tonga et Samoa pour les Vahine Ura

Du côté des féminines, les Vahine Ura ont été tirées au sort dans le groupe B, en compagnie de Tonga et de Samoa. Fidji, le Vanuatu et les Salomon forment le groupe C, tandis que le Groupe A est le seul à compter quatre sélections : PNG, Cook, la Calédonie et les Samoa Américaines. Comme les messieurs, les Tahitiennes avaient été éliminées dès la phase de poules en 2019.

Cette année, la compétition débute le 17 novembre, soit deux jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux, le 19 à Honiara.