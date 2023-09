Hawaiki nui va’a solo : ultime préparation à la Hawaiki nui va’a

À six semaines de la célèbre course V6 marathon de Hawaiki nui, les rameurs ont rendez-vous pour un événement V1 de taille. Les plus costauds peuvent s’aligner sur les trois étapes ralliant Tautira à Hitiaa, Hitiaa à Mahina puis Mahina à Moorea. Elles sont prévues du 21 au 23 septembre. À noter que les rameurs de toutes les catégories peuvent s’inscrire sur l’épreuve entre Hitiaa et Mahina. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à lundi.

Se jauger et s’affûter. C’est que vont pouvoir faire les rameurs de la Hawaiki nui va’a solo, à six semaines du lancement de la mythique course V6 du même nom. Imaginée par Edouard Maamaatua, l’ancien président de la fédération, il y a plusieurs années déjà, cette épreuve marathon individuelle a finalement vu le jour en 2021. Une réponse à la problématique du déplacement dans les îles des rameurs non vaccinés, mais que veut faire perdurer la fédération. Le succès était tel que cette année, les organisateurs organisent la seconde édition. Cette compétition, la plus importante du calendrier en termes d’étapes en individuel, va se dérouler sur trois jours. Elle est dédiée essentiellement aux élites de la discipline qui devront faire preuve d’assiduité. Au programme, une traversée entre Tautira et Hitiaa, une autre entre Hitiaa et Mahina puis une ultime étape ralliant Mahina à Moorea. Une bonne préparation à la mythique course Hawaiki nui selon Rodolphe Apuarii qui voit là, une manière pour les clubs d’identifier « ceux qui sont prêts » et ceux qui doivent encore se préparer.

Pas de grandes nouveautés cette année, mais les organisateurs ont insisté sur le fait que les rameurs disposeront d’un lieu pour ranger leur va’a, de nos jours « quasiment tous en carbone ». À l’heure actuelle plus de 200 rameurs, de Tahiti, mais aussi des îles, sont déjà engagés. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à lundi prochain. La compétition démarre jeudi 21 et se poursuivra le 22 et le 23. À noter que l’épreuve de vendredi ralliant Hitiaa à Mahina est la course populaire de l’événement puisqu’elle est la seule étape ouverte aux femmes, seniors et cadets.